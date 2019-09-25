Продолжение супермаркетной саги: Jerry Heil выпустила клип на песню "Вільна каса"

Песня хорошо знакома с лета, но певица подкрепила успех новым видеороликом

Jerry Heil Фото: пресс-служба

Украинская поп-исполнительница Jerry Heil, которая недавно дала интервью Сегодня, представила новое видео на песню "Вільна каса". Фанатам артистки эта песня уже хорошо знакома с лета, но официальную премьеру певица решила подкрепить ярким и ироничным видеорядом, режиссером которого выступил Дима Манифест.

Ранее совместный клип на песню "Первая леди" презентовали Pianoбой и Alina Pash:

"Вільна каса" – продолжение супермаркетной саги "Охрана отмена", где метафорически человеческие отношения раскрываются в бытовых ситуациях с пищей.

Jerry Heil Фото: пресс-служба

Как отметил сама певица, лейтмотивом песни служит история, которая случается часто: парень бросает девушку за ее лишний вес. Но, фетшейминг приводит только к одному – он заставляет людей чувствовать стыд, следствием которого может быть депрессия.

"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту, ведь нет ничего серьезного, поэтому единственный правильный вариант действий в случае возникновения проблемной ситуации – высмеять ее. Во-вторых, "люби меня дрищем и люби жиробасом" – просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой его душу, а не оценивать "по обертке". А также, высмеивание устаревших традиций и рамок, заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает когда родственники и друзья спрашивают когда замуж", – прокомментировала Jerry Heil.

Jerry Heil выпустила новый клип Фото: пресс-служба Jerry Heil выпустила новый клип Фото: пресс-служба Jerry Heil выпустила новый клип Фото: пресс-служба Jerry Heil выпустила новый клип Фото: пресс-служба Jerry Heil выпустила новый клип Фото: пресс-служба 1/5

Композиция является лид-синглом будущего альбома "# Я_ЯНА", который выйдет на You-Tube канале певицы уже 27 сентября.

Напомним, ранее Jerry Heil приоткрыла тайну Сегодня.Lifestyle своей личной жизни и откровенно призналась, какого мужчину смогла бы полюбить.

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