Эксклюзив

Продюсер фильма "Номера" – о том, как показали фильм Сенцову на телефоне в колонии, кастинге и процессе съемок

Весь процесс съемок обсуждался с Олегом Сенцовым в письмах

Продюсер фильма "Номера" Анна Паленчук Фото: пресс-служба

Украинский фильм "Номера" режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева впервые покажут 18 февраля 2020 года в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля ("Берлинале").

Сегодня.Lifestyle узнали у продюсера фильма Анны Паленчук о съемках картины во время отсутствия Олега, актерском кастинге и фестивальных планах.

Продюсер фильма "Номера" Анна Паленчук Фото: пресс-служба

Прежде, чем говорить о самом фильме, хотелось бы узнать, где Вы познакомились с Олегом?

В 2012 году во время Одесского международного кинофестиваля. Я тогда работала в команде фестиваля и отвечала за профессиональную секцию "Питчинг". Олег подал нам сценарий своего второго фильма "Носорог" и его отобрали для участия. Лично мы встретились на Одесской киностудии во время знакомства всех участников индустриальной секции.

Со-режиссером Сенцова стал Ахтем Сеитаблаев. В тот период он только вышел из съемочного процесса "Захар Беркута". Как возникла его кандидатура?

Когда Олег попросил меня спродюсировать театральную постановку, я долго не решалась, так как театр не моя стихия и каждая театральная постановка – это сложный процесс. Но я написала Олегу, что займусь пьесой так как это было для него важно и я хотелось поддержать его и морально, и финансово. Когда я сделала расчеты, поняла, что каждая театральная постановка имеет довольно не большой зрительский охват, а мне, как кинопродюсеру, все-таки интереснее работать с широкой аудиторией. Я подумала, что надо бы снять саму постановку, но потом представила рядовую театральную киевскую сцену и отказалась от этой идеи. Так я решила, что надо перенести все в павильон и построить там "киношные" декорации, или даже пойти по пути фильма "Догвилль".

Олег не сразу согласился режиссировать эту уже киношную постановку. На питчинге Одесского кинофестиваля в 2018 году я объявила, что Олег будет режиссером сам. Он тогда голодал, появились польские партнеры. У нас с ним была налажена потрясающая связь через его адвоката, который ездил к нему с разными предложениями по операторам, художникам--постановщикам и так далее. Тогда, в июле 2018 года, я верила, что его выпустят и он сам воплотит свой режиссерский замысел. Но время шло, мы подались на финансирование, Олег продолжал быть в колонии, возникло много вопросов, которые надо было решать здесь и сейчас. И я, конечно, понимала, что без режиссера-постановщика на съемочной площадке нам не справится. Олег попросил отправить ему варианты режиссеров, которых можно бы было привлечь. Я до этого говорила с Ахтемом, поскольку давно его знала – его фильм "Хайтарма" мы показывали на разных днях украинского кино.

Да, Ахтем был занят на "Захаре", где тоже работал с американским режиссером. Олег из четырех режиссеров выбрал Ахтема, написав комментарий "мой крымский брат". Если честно, я знала, что это будет Ахтем, так как есть то, что их объединяет больше чем режиссура – Россия аннексировала их дом, родной для нас Крым.

Ахтем не сразу же согласился. Я приехала на площадку "Захара" и дала ему прочитать письмо Олега, там где он пишет о нем. Ахтем продиктовал письмо Олегу и только после того, как они нашли опорные точки, все сказали окончательное "да".

Процесс подготовки к съемкам, да и во время них вы все время вели переписки с Олегом. Насколько это тормозило процесс? Как долго доставляли письма Олегу в РФ и оттуда сюда и кто их передавал?

Когда мы только начали подготовку проекта, я вела коммуникацию с Олегом сама. Часто мне казалось, что целыми днями я только и делала, что писала письма или разбирала его почерк. По мере подключения людей в творческую команду, они сами стали писать письма. Это было возможным благодаря системе ФСИН-письмо. Мы открыли электронный счет и вся группа имела возможность напрямую коммуницировать с ним. Я же только давала каждому инструктаж "как написать так, чтобы письмо прошло цензуру". Олег отвечал оперативно. Но часто письма приходили с задержкой.

Поскольку это электронная система, письмо Олега (скан написанного от руки) отправлялось на мейл того человека, кто написал письмо. И у нас была специальная групповая переписка, где мы делились ответами Олега. Часто мы встречались все вместе и читали вслух его письма. И у нас была папочка, куда мы все письма складывали и давали читать тем, кто подключился к проекту. Поскольку почерк у Олега, мягко говоря, не самый разборчивый, наша ассистентка Лена все время расшифровывала письма Олега и у нас были напечатанные копии.

Продюсер фильма "Номера" Анна Паленчук Фото: пресс-служба

Часто письма, эскизы или цветные кастинг-презентации передавал адвокат. Наши друзья распечатывали все документы в Москве и отдавали ему. Иногда это были очень смешные истории, когда наши материалы все же оказывались у адвоката Дмитрия Динзе через пять рукопожатий.

Вы передавали Олегу отснятый материал? Раскадровку или видео? Как это удалось сделать?

Олег изначально написал, что посмотреть фильм у него не будет возможности. Но мне, как продюсеру, было крайне важно показать ему результат того, что получилось. Изначально мы раскадровали все сцены, напечатали в крутой типографии, чтобы сохранить все нюансы материала и передали этот документ Олегу. Поскольку в колонии в подготовительном периоде он утверждал декорации, костюмы, реквизит, все, что было в кадре, для него там не было ничего принципиально нового.

Потом мы купили маленький проектор и передали адвокату в Москву. Но руководство колонии не пропустило проектор и флешку. А потом, летом, в день моего рождения 11 июля, Дмитрий Динзе показал Олегу фильм на телефоне, куда мы его загрузили. Это стало возможным, поскольку упростилось законодательство в РФ и адвокат на свидания с заключенным мог взять с собой такую технику.

Как проходил кастинг или за конкретными актерами уже были закреплены конкретные роли.

Кастинг проходил очень долго. За него полностью отвечала надежный соратник Олега, кастинг-директор Анастасия Черная. Она с Олегом работает давно и они говорят на одном языке. На кастинге всегда был Ахтем, он лично знал практически всех актеров. Были актеры, которых Олег изначально видел в роли. Например Виктора Андриенко, который играет Нуля. Маше Смоляковой пришлось полнеть, чтобы соответствовать роли.

Всех актеров утверждал Олег. Мы даже записали актерские визитки на диск, подписали несуществующим названием фильма и отправили его Олегу. С другими фильмами. Олег часто говорил о том, что диск с фильмами ему так и не отдают. Если бы отдали, Олег бы увидел бы актеров на экране.

Все актеры проходили кастинги, потом пробы, потом парные пробы. Потом у нас очень долго были репетиции. Я очень благодарна каждому из актеров за проделанный титанический труд.

Пьесу "Номера" называли пророческой и мистической. В чем схожесть фильма с пьесой и в чем отличия?

Театральная постановка очень сильно отличается от фильма. Тамара Трунова – гениальный театральный режиссер, которая взялась за воплощение пьесы в театре, переписала текст и изменила художественную концепцию. В театре все происходит в цирке. Там другая энергетика, поскольку театр – это живой организм.

Фильм же мы снимали полностью в соответствии с текстом пьесы. Скажу, что удалось просто шедеврально перевести текст на украинский, мы работали над этим несколько месяцев, оттачивали каждое слово, так как не могли с Олегом утвердить украинский вариант – в колонии в Заполярье никто бы не разрешил передать Олегу материалы на украинском языке.

"Номера" Фото: пресс-служба

Театральная постановка до сих пор идет в эфире канала "Культура". Я очень рада, что UA:Суспільне отсняли на несколько камер наш спектакль и до сих пор телевизионный зритель может насладиться плодом творчества Олега и нашей многомесячной работы.

Фильм "Номера" международная публика сможет оценить на предстоящем Берлинском кинофестивале. А украинский зритель в кинотеатрах и на телевидении уже в этом году.

После возвращения Олега вносились ли какие-нибудь правки? Ведь картина уже была отснята полностью.

Нет. Он не внес ни единой правки.

Символично, что еще в прошлом году на "Берлинале" устраивали флешмоб #FreeSencov, а теперь там состоится премьера его картины…

Да. Это символично. Я очень благодарна коллегам, которые просто не останавливались и постоянно напоминали мировой общественности про Олега. Меня восхищает их солидарность.

Кто поедет представлять фильм на "Берлинале"? С Олегом Сенцовым, Ахтемом Сеитаблаевым обсуждали?

Поедет и Олег, и Ахтем. И некоторые актеры. Также будет композитор Милош Елич, оператор Адам Сикора, режиссер монтажа Ярослав Каминский, надеюсь будет и художник-постановщик Кирилл Шувалов. И продюсеры тоже будут. К сожалению, мы не можем вывезти всю творческую группу, так было бы здорово еще раз всем собраться вместе! Потому что каждый, кто работал на проекте, вложил душу и наш результат – это заслуга всех, всей нашей команды, которой я очень и очень благодарна.

"Номера" Фото: пресс-служба

Планируете ли совместные проекты с Олегом?

Сейчас я изучаю сценарное мастерство в Ванкуверской киношколе. Я переехала жить в Канаду на время своей учебы и мне интересно сейчас сериальное производства для крупных стриминговых платформ и фильмы для массовой аудитории. Возможно, наши творческие пути с Олегом еще пересекутся.

Напомним, ранее мы поговорили с режиссером "Номеров" Ахтемом Сеитаблаевым о работе над фильмом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.