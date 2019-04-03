Продюсер фильма "Сквот32" Андрей Ермак о съемках картины, актерском касте и дальнейших проектах

Например, Андрей Ермак рассказал о том, как второй раз в истории кино после "Молодого Папы", именно в "Сквот32" снялись Femen

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Украинская киноиндустрия в последнее стала выпускать интересный качественный продукт. Фильмы хочется смотреть, этим историям веришь, а главное – действия в основном происходят в Украине. Продюсер успешного фильма "Межа", получивший Хрустальный глобус в Карловых Варах, Андрей Ермак рассказал в интервью Сегодня.Lifestyle о новом фильме "Сквот32", смешных историях во время съемок и Femen в картине.

Андрей Ермак Фото: Сегодня

- Вы беретесь за те проекты, которые вас "зацепили". Чем "зацепила" вас эта история, с чего начался "Сквот32"? У кого возникла идея такого фильма?

- Меня зацепила история старого дома в Киеве. Украинская писательница Люко Дашвар (Ирина Чернова) описала историю, происходившую на самом деле в этом доме. Я встречался с прототипом нашей героини в нашем фильме – фотографом Евгенией Белорусец. А история такая: был дом, который хотели снести, люди не продавали свои квартиры, не хотели выезжать. Жильцам отключили свет, газ, воду, электричество. Люди жили в этих условиях несколько лет. Женя нашла этот дом, начала фотографировать его. Сделала целую серию снимков, ее эта история очень зацепила. Потом эти фотографии отослала на международный конкурс, получила приз, также фотовыставка была и в Киев. Но ничего не происходило.

Этот проект – был одним из победителей конкурса Госкино. Сначала у нас режиссером была Ирина Громозда. По ее инициативе мы стали думать о том, что эту историю нужно немного осовременить, сделать более живой и оптимистичной. В этом плане мне нравится фраза другого режиссера Вячелава Криштофовича. Он говорит, что какая бы ни была история фильма, очень важно показать в конце надежду. Поэтому, мне хотелось, чтобы эта надежда появилась в фильме "Сквот32".

Дальше начался тяжелый процесс: менялись сценаристы, в итоге и режиссер поменялся. В конце концов, режиссерский сценарий и уже окончательную историю писали два человека: Анна Александрович (Саминина) и Богдан Панкрухин. История стала более живой, которая показана уже после событий. История, когда в доме остается только одна жительница, и он превращается в сквот.

- Сколько времени ушло на написание сценария?

- В общей сложности, с момента моего вхождения в проект до его окончания прошло около двух лет. Мы начинали снимать, потом прерывались, потом продолжили.

- Как лично Вы относитесь к сквотингу? Бывали в украинских или европейских сквотах?

- Если честно, то до этого проекта даже не знал что это такое. Естественно, начал интересоваться. Побывал в одном сквоте в Берлине на экскурсии. Это скорее сквот в прошлом, сейчас это, скорее, выставка. А что касается того, как я отношусь к сквотам… Вы знаете, я ко всему новому, позитивному , интересному отношусь хорошо. И вообще, я думаю, да и идея фильма такая, что очень часто люди, которых мы считаем странными, люди, которые ломают какие-то стереотипы – они оказываются самыми нормальными в нашей жизни. Поэтому сначала нужно разбираться во всех странностях, непохожестях, непонятностях, а потом выстраивать отношения к этому.

- Где снимали фильм? Это был павильон или же снимали в реальном заброшенном доме?

- Мы нашли локацию. Эта локация находится на территории института пищевых технологий в Киеве на Владимирской улице. Очень интересное здание, красивая картинка получилась. Руководство университета оказало на нам поддержку в этом, за что мы им благодарны. Конечно, были декорации. Конечно, мы переживали за технику безопасности, но, слава Богу, все прошло без происшествий и травм.

Андрей Ермак Фото: Сегодня

- Самый масштабный серьезный съемочный день можете вспомнить? Каким он был?

- У нас было несколько, наверное, самых серьезных съемочных дней, когда наши герои готовили Перформанс – театрализованное музыкальное шоу с большим количеством танцоров, певцов, визуализации. Идея этого шоу была в том, чтобы показать, что иногда искусство, молодая энергия может сворачивать горы без агрессии, без насилия. Искусство – очень сильное оружие. Так вот для этой сцены были большие декорации, много людей в кадре, а тогда еще и было очень холодно…

- Откуда черпали идеи кроме книги, кроме фото? Кто был идейным вдохновителем?

- Я очень доволен, что познакомился с замечательными ребятами, которые исполнили основные роли в этой картине. Помимо Анны Адамович, которая сыграла главную роль в фильме – девушку Лизу, в большинстве ролей снялись непрофессиональные актеры. Но это люди высочайшего профессионализма в своем деле. Главную роль у нас сыграл Саша Богачук – чемпион мира по брейк-дансу. Также снялась Сандра Самбо – замечательный художник граффити. Это битбоксер MC Fame (Вячеслав Семенченко – ред.) – диджей, композитор, один из авторов нашего саундтрека, а также Den Da Funk (Денис Мехальченко – ред.). Кстати, в фильме зрители услышат музыку ONUKA, Джамала, The Cancel Band. Музыка получилась модная, современная и что очень важно – она вся наша. Собственно говоря, эти ребята и создали атмосферу фильма, создали антураж вокруг этого, они были в каких-то моментах соавторами сценария.

- Сейчас режиссером фильма является Александр Лидаговский. Как он проявил себя в режиссерском кресле? Ведь он дебютант?

- Да, это его первая картина. Саша очень хорошо образованный, интеллигентный, умный молодой человек, который прислушивался к советам более опытного оператора – Владимира Иванова. Ему было непросто, ведь столкнулось два мира: профессиональный мир актеров и кино и свободный мир хип-хоперов, художников. Но Саша с этим справился, он человек по-хорошему дотошный. Мне кажется, его ждет большое будущее.

Андрей Ермак Фото: Сегодня

- Мы заговорили уже об актерском составе. Расскажите о ребятах. Были кастинги или уже на конкретные роли были приглашены конкретные люди? Чем они Вам понравились?

- Я предпочитаю создавать микромир вокруг себя, хотя могу экспериментировать, искать новых людей. Но по кастингу в этом проекте я работал с Аллой Самойленко. Единственное, в чем я проявил свое принципиальное продюсерское решение – это утверждение актрисы на главную роль. У Саши Лидаговского были сомнения. На финальном отборе у нас осталось две претендентки: Анна Адамович и Евгения Муц. В итоге, Женя снялась в другом моем проекте "Передчуття", а Аня снялась – в "Сквот32".

Ребята все сдружились, они все очень интересные, самодостаточные, ими наполнена атмосфера фильма. Недавно, мы провели (актеры, сценаристы и т.д.) встречи в университетах крупных городов Украины (сейчас это уже 12 крупных городов). Конечно, мы говорили о фильме, но в основном, это были больше мотивационные встречи, живое общение. Это был такой энергетический обмен. И студенты, и наши ребята раскрывались по-новому, эмоционально. Мне запомнилась встреча в Запорожье. Аня Александрович раскрылась совершенно с новой стороны. Она – мама троих детей, позитивный и живой человек. Она рассказала, как готовилась к одной роли много лет назад, но не умела петь. А для этой роли как раз нужно было. Так вот она практически поселилась в студии и училась петь. И одна из студенток сказала: "Так спойте!". И Аня спела. Это было ярко!

- Какие значительные проблемы или преграды возникали во время съемок фильма?

- Я вообще считаю, что все проблемы, пока человек жив – решаемы. Во время съемок постоянно что-то происходило, но мы, слава Богу, все сделали. Например, один их съемочных дней совпал с марафоном в Киеве и две локации находились в центре. Но спасибо, везде есть люди с пониманием, которые поддерживают украинское кино. И вот эта проблему благодаря Зоряну Шкиряку и начальнику Киевской полиции удалось решить. Хотя она казалась не решаемой. Мы выбрали какой-то момент, была пауза, нас проводили, мы снимали быстренько. Было интересно.

- Обычно на съемках очень много смешных и забавных моментов. Какие были у вас?

- Есть смешной момент, который мне понравился. Наша героиня в фильме работает в визовом центре, фотографирует людей. Моя идея была показать в этом центре разных людей: со своими проблемами и тараканами в голове. Как раз в такой сцене сыграла бывшая телеведущая, известная спортсменка Валерия Крук. Лера очень милый обаятельный человек, но сыграла такую, стерву-блондинку, которая хамит нашей главной героине. Это будет очень забавно. Настолько она в эту стерву перевоплотилась.

Андрей Ермак Фото: Сегодня

- С чем сталкивались впервые при создании этой киноленты?

- Во-первых, второй раз в истории кино у нас снялись Femen. Первый раз они снялись в сериале "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли. Не буду говорить, в какой сцене. (Смеется) Затем, стоит учитывать, что многие – непрофессиональные актеры. Но они блестяще справились со своими ролями.

- В фильме есть сцены с танцами. Какие были сложности при съемках таких сцен?

- Сложности действительно были. Во время съемок Перворманса был холодный вечер и на сцене было скользко. По-моему, даже снег шел. Было непросто, волнительно, холодно, все были взвинченные. Съемки проходили практически всю ночь. И вот, пересматривая фильм, я настолько был увлечен этой сценой, я настолько прочувствовал эти моменты, что просто забыл о тех сложностях, которые были во съемок этой сцены.

- Кто занимался подготовкой танцев?

- Курировал это все Саша Богачук, также помогал нам Саша Ярмак – профессиональные танцоры. У нас также снялся Роман Чухманенко (Армо), который также сыграл одного из главных героев в фильме "Давай танцуй".

- Все ли удалось реализовать на съемочной площадке? Были ли такие сцены, которые остались на бумаге?

- Конечно, нет. Но всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше, больше, чего-то не хватило. Но я доволен результатом, который получился. Я смотрю, какая работа была проведена, сколько людей работало над этим, приложили свое сердце, руку, время.

-Вам удалось показать в фильме то, что вы хотели?

- Наш фильм-это не артхауз, но и не комедия. Это – романтическая история нашей современницы, приправленная хорошей музыкой, драйвом, атмосферой. И после фильма остаются очень позитивные ощущения. Это, я считаю, удалось сделать.

Во-первых, мы показали невероятно красивый Киев. Даже Троещина выглядит, как с рекламы модных брендов. По-европейски выглядит Киев, ярко. Очень музыка "ложится" в эту историю. Я благодарен Джамале за ее песню "Крила".

- Есть ли у вас любимые сцены фильма? А может просто интересные истории во время съемок?

- Да, конечно, есть. Есть несколько сцен, когда Лиза (героиня Анны Адамович – ред.) ходит по сквоту, фотографирует. Наш оператор Вова Иванов, большой художник, настолько тонко это прочувствовал, он большой художник. Он сделал невероятно красивые кадры: Аня, красивая картинка граффити, старого дома. Еще одна сцена мне нравится. В фильме снялась Катя Бахирка – дизайнер, фотограф, пишет сама песни. Так вот, есть моменты, где мы ей дали свободу и я рад, что несколько ее фраз настолько органично прозвучали, что вошли в финальную версию. Она прямо прочувствовала моменты.

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- Возлагаете надежды на этот фильм?

- Конечно. Мне бы очень хотелось, чтобы фильм был финансово успешным. Не потому, чтобы заработать, хотя и это тоже. Я хочу показать, что у нас в Украине успешными могут быть и такие фильмы. Я буду счастлив, если результат нашего труда будет оценен. Мне кажется, что у фильма может быть интересная история и фестивальная. В первую очередь потому, что этот фильм показывает совершенно другую Украину. А я очень хочу, чтобы наша страна ассоциировалась не только войной, политиками и скандалами. Я хочу, чтобы все видели, что у нас интересная красивая страна, талантливая молодежь, хорошая глубокая музыка. Мне кажется, что будет хорошо, если фильм попадет на несколько международных фестивалей.

- Тремя словами опишите фильм "Сквот32", как вы его прочувствовали?

- Это фильм о поисках себя, фильм о современной украинской молодежи. Фильм об украинской европейской молодежи, так точнее. И это фильм о надежде. О свете в конце тоннеля.

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- В прокат вышел фильм "Давай танцуй". Там много танцев, много молодежи. Вы смотрели этот фильм?

- Честно говоря, просто физически нет времени, не смотрел. Очень давно не был в кино. Все, что удается посмотреть – это когда появляется минута: в самолете, в поездках. Слышал отзывы и они очень хорошие. Я отношусь к числу тех людей, кто радуется чужим успехам. Я считаю, чем больше будет хороших фильмов, чем больше будет талантливых людей, тем мы будем счастливее.

- Что вы можете сказать об украинском кино сейчас, каким видите его будущее?

- Я верю в наших людей, у нас много талантливых хороших людей. Индустрия развивается, а украинское кино имеет славную историю. Сейчас оно возродилось и во многом благодаря личностям. Я считаю, что только личности делают историю, делают хорошее кино. Это плеяда украинских актеров, это ряд талантливых режиссеров, это слаженные команды.

Однако у нас есть и колоссальные проблемы. Во-первых, отсутствие образования. Даже от природы талантливые ребята – необразованны. Они ничего не знают, ничего не смотрели и не читали. И, увы, если ты не знаешь историю мирового кинематографа – в нем сложно развиваться.

Второй момент: государство последние годы выделяет колоссальные средства. Это, естественно, не может не сказываться на количестве фильмов, которые появляются в последние годы. Но иногда они направляются не совсем туда, куда должны были бы направляться. И не всегда количество переходит в качество. К сожалению, сегодня даже не очень талантливые люди не успевают понять, что они не талантливы, так как переходят из одного проекта в другой. Людей мало.

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Нам нужно учиться развиваться в копродукции и международных проектах. Ведь существует и проблема роста. Мы не умеем продавать, не умеем представлять, так как это, например, делает Польша. Но при этом нельзя не отметить тот большой прорыв, который мы наблюдаем последние годы.

Например, я сейчас хочу сделать новый большой шаг – представить премьеры фильма "Передчуття" (фильм режиссера Вячеслава Криштофовича – ред.) в пяти крупнейших городах мира. На эти премьеры есть желание пригласить элит этих стран. Не только сотрудников нашего посольства, не только соотечественников. Мне важно, чтобы фильм увидели члены правительства и так далее. Этот фильм достойный. Я хочу показать Украину с хорошей историей. Мир хочет увидеть Украину с человеческим лицом!

И задача сегодня, в том числе и кинематографистов, это реализовать. Я оптимист и считаю, что украинские кинематографисты просто обязаны в ближайшие годы привести или "Оскар" из Лос-Анджелеса, или серебряного медведя с Берлина, или Пальмовую ветвь с Канн или льва с Венеции. Нас не поймут, если мы этого не сделаем.

- Вы считаете хорошо внедрять новое или же стоит придерживаться старых традиций в кино?

- Несмотря на то, что кинопроизводство шагает в ногу со временем, при этом здесь много различных традиций, примет. Многие из них безобидные, но есть и такие, которые, на мой взгляд, являются пережитками прошлого и не несут никакой смысловой нагрузки. Поэтому я всегда говорю, что самое главное – это снять качественное кино. И вот, например, команда фильма "Із зав`язаними очима", продюсером которого я являюсь, решила не бить тарелку, а посадили вместо этого дерево. Прекрасно! И ничего не произошло плохого, кино снимается. Такие вещи нужно внедрять. Хорошо, когда сохраняются какие-то традиции из классики, но при этом чувствуется пульс времени. Мы же живем в 21 веке! (Смеется). Нужно не забывать, что кино это бизнес. И, если мы говорим о фильмах, которые снимаются при поддержке государства, то, по моему мнению, эти фильмы обязаны рассказывать о нашей стране, и приносить славу нашей стране.

Пусть будет больше фильмов. Больше успешных фильмов. Не нужно завистью уничтожать это. Хотелось бы больше доброжелательности, а не ревности профессиональной и зависти. Этого очень много сейчас и с этим нужно бороться сейчас.

Андрей Ермак Фото: Сегодня

- Какого жанра фильм вы хотели бы снять? Блокбастер, фэнтези, детектив?

- Мы сейчас очень близки к реализации двух больших международных проектов с моими израильскими и американскими партнерами. Один из них – это политический триллер, события которого, происходят у нас, в Украине. И я очень благодарен моему другу режиссеру Гаю Моше, который приехал в Украину. Он настолько восхитился Киевом, Одессой, что внес изменения в сценарий и перенес события из города в одной из европейских стран сюда, в Украину. В центре повествования – два друга. Один из них американец, а другой – украинец, спасают мир. И для меня важно, что украинский герой является одним из главных в этой истории. Так как это экшен, то надеюсь, что Киев впервые станет площадкой для съемок международного боевика.

И есть интересный проект, который, я надеюсь, станет первой копродукцией с Израилем, договор с которым только в прошлом году был ратифицирован нашим парламентом.

И, конечно, мне бы хотелось сделать фильм из разряда "Париж, я тебя люблю". Мне бы хотелось снять фильм о своем родном городе, который поменялся. И поменялся потому что, люди, которые его меняют – они не знают, каким он был. Я хочу, наверное, снять историю, которая даст возможность показать, что такое Киев, в чем его прелесть. Я думаю, что мало кто это понимает. Он превращается в город, которым он никогда не был. А его истинную душу все позабыли. Просто светлую историю, про любовь, про людей.

Напомним, украинская кинокомпания Garnet international media group скоро представит зрителям новую полнометражную молодежную ленту "Сквот32", а пока в сети есть трейлер картины.

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