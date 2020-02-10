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Программа "Ранок з Україною" празднует 6 лет в эфире!

Каждое утро с ней просыпается больше 1,5 миллиона телезрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:53
«Ранок з Україною» празднует 6 лет в эфире
«Ранок з Україною» празднует 6 лет в эфире
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 10 февраля, информационно-развлекательной программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", исполняется 6 лет! Каждое утро с ней просыпается больше 1,5 миллиона телезрителей (аудитория Universe), а по итогам 2019 года "Ранок з Україною" стал лучшим утренним шоу страны (по аудитории 18+, 50+).

6 лет в эфире – это около полутора тысяч выпусков и десятки тысяч информативных и развлекательных сюжетов. Команда "Ранку з Україною" посетила почти каждый уголок мира, чтобы донести до зрителя самые горячие и актуальные события сегодняшнего дня, познакомить с новыми открытиями и настроить на позитив с самого утра.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Уже третий год, как я в команде "Ранку з Україною", и могу с уверенностью сказать, что наша программа меняет жизнь людей к лучшему, причем не только тех, кто здесь работает, но и тех, кто смотрит. Потому что все 6 лет мы делаем всё, чтобы прямо утром наш зритель получал то, что ему нужно: хорошее настроение и информацию, которая поможет ему провести свой день максимально эффективно и безопасно. Поэтому я счастлив, что я здесь, счастлив, что это всего лишь 6 лет из грядущих 100, ведь телевидение может меняться и трансформироваться, а "Ранок з Україною" останется!" – прокомментировал Григорий Герман.

Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник
Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Каждый выпуск утреннего шоу по-настоящему особенный и неповторимый, ведь ведущие работают в реальном времени, поэтому нередко случаются забавные ситуации и неожиданности, но для команды профессионалов – это обычные вещи.

"Ранок з Україною" стал для меня новой яркой страницей в творчестве. Столько незабываемых мгновений и забавных ситуаций случалось с нами в прямом эфире, и мы счастливы, потому что чувствуем поддержку зрителей. Я уже третий год являюсь частью большой и дружной утренней семьи, которая вдохновляет на новые свершения. Мы не устаем делиться актуальной информацией, бодрым настроением и, конечно, собственным опытом и взглядом на самые разные вопросы и события", – рассказала Лилия Ребрик.

В прошлом году в любимой утренней программе зрителей произошли большие изменения – к Лилии Ребрик и Григорию Герману присоединились невероятные соведущие – Анатолий Анатолич и Мария Мельник, которые разнообразили жизнь студии и порадовали зрителей интересными идеями для встречи утра. Например, Мария Мельник устроила батл между мужчинами и женщинами, во время которого ведущие установили национальный рекорд "Самый массовый бой подушками", а Анатолий Анатолич частенько делится лайфхаками по воспитанию детей и рассказывает самое интересное из своих путешествий.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я только полгода с командой "Ранку з Україною", но это абсолютное удовольствие! Мы создаем действительно лучшую программу, это наиболее рейтинговое утреннее шоу, и самое интересное у нас точно впереди! Сейчас моей дочери Лолите 6 лет, и я вижу, что с каждым месяцем она становится лучше и лучше, умнеет с каждым днем, становится активной и интересной – так же, как и наша программа", – смеясь, признается Анатолий Анатолич.

"Каждое утро мы начинаем вместе с многомиллионной командой наших зрителей, приходим к ним в гости во время завтрака и стараемся давать только самые интересные и добрые вещи, ну и, конечно, актуальные новости – без этого никуда! – поделилась Мария Мельник. – Хочу пожелать любимой утренней программе как можно больше положительных поводов и тем для сюжетов, а также неизменности нашей команды, ведь она у нас просто нереальная!".

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Руководитель проекта "Ранок з Україною" Валерия Лозгачева призналась: иметь признание миллионов – это самое важное, что может быть для команды телевизионного проекта, поэтому они неустанно, каждый день работают над тем, чтобы зритель получил качественный контент: "Каждый день мы с командой профессионалов делаем невероятное – наши журналисты путешествуют по миру, для того чтобы рассказать сверхинтересные факты из дальних уголков нашей планеты, выдают себя за людей других профессий и социальных статусов, чтобы улучшить жизнь и рассказать о правах украинцев, круглосуточно следят за событиями во всем мире, чтобы первыми предоставить полную и достоверную информацию, и даже дают советы по вопросу разнообразия сексуальной жизни! Надеемся, что зритель чувствует наше уважение и заботу, и действительно наслаждается временем, проведенным вместе с "Ранком з Україною"! Дальше – только лучше, ярче, интереснее и позитивнее!".

Напомним, травести-дива Монро стала соведущей программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30.

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