Прокачайте себя: лучшие книги по мотивации и саморазвитию

Подборка книг о мотивации, самосовершенствованию и саморазвитию

Все, что есть выдающегося на планете, когда-то было чьей-то мечтой. Но мечтают многие, а вот добиваются исполнения желаемого и воплощают мечты единицы. А для этого иногда не хватает всего лишь немного мотивации и вдохновения. А иногда просто решимости и напутственного слова.

Сегодня.Lifestyle подобрали для вас книги, после прочтения которых вам точно захочется встать и идти менять свою жизнь к лучшему.

"Мечтать не вредно", Барбара Шер

Кому полезно: тем, кто испытывает страх мечтать по-крупному и тем, кто не знает, чего хочет

Основная идея: никогда не поздно начать все заново, главное – идти маленькими, но регулярными шажками к цели

Барбара Шер – автор многих книг на тему мотивации, желаний и их воплощения. Женщина, жизнь которой – подтверждение тому, что все реально. Пройдя путь от официантки и матери-одиночки до известной писательницы и автора бестселлеров, методики которой действительно работают, она имеет право утверждать, что нет ничего невозможного.

Автор пошагово расписывает в книге, как понять, чего хочешь, и как этого достичь. Дает конкретные действенные упражнения, которые на первый взгляд могут показаться элементарными, но именно от маленьких, но регулярных шагов к цели и зависит ее успешная реализация. Книга дает пищу для размышлений и помогает найти себя. Как минимум – научиться планировать и грамотно определять цели.

"Чтобы приступить к созданию жизни своей мечты, вам не нужны мантры, самогипноз, программы закаливания характера или новая зубная паста. Вам нужны практические методики решения проблем, умение планировать, навыки и доступ к необходимым материалам"

Легкая манера подачи, простой слог, понятные примеры, дружеский тон обращения к читателю, понятный алгоритм действий – все это сделало книгу бестселлером, а автора – знаменитостью.

"К черту все! Берись и делай!", Ричард Брэнсон

Кому полезно: тем, кто хочет от жизни большего

Основная идея: ничего не бойтесь, двигайтесь вперед

Ричард Брэнсон – успешный бизнес-тренер, миллиардер, предприниматель, владелец корпорации и автор мотивационных книг, нестандартная и яркая личность, неисправимый оптимист.

Автор утверждает, что в жизни есть масса возможностей, которыми мы почему-то не пользуемся. И делится в книге по большей части личным опытом и примерами, что, конечно, вдохновляет и мотивирует. Книга состоит из чуть более, чем 100 страниц и 9 глав, в каждой из которых изложены жизненные принципы автора с примерами.

Главный лейтмотив – брать от жизни все, не бояться делать, что хочешь и получать удовольствие от всего, чем занимаешься. И не откладывать на завтра то, что можно начать делать уже сейчас. Не оглядываться на прошлое, все время двигаться вперед, радоваться каждому дню без страха и сожалений – вот основной посыл книги. А еще ценная мысль автора: не бывает жизни без неудач, главное – правильно к ним относиться и не опускать руки.

"Еще не все колеса изобретены: мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки!"

Книга просто-таки заряжает позитивом, дает мощный прилив энергии к действию. Доступное изложение, множество личных примеров, кратко и по существу. Можно перечитывать каждый раз, когда цель кажется недостижимой.

"Лайфхак на каждый день", Игорь Манн и Фарид Каримов

Кому полезно: для тех, кто утратил жизненный азарт

Основная идея: нужно найти правильный подход к жизни – и она будет интересней

Игорь Манн – соучредитель успешного издательства "МИФ", бизнес-тренер, маркетолог. Фарид Каримов – гуру личной эффективности.

По сути книга суммирует жизненный опыт авторов и их коллег в виде ловко сформулированных лайфхаков. Здесь вы найдете просто и доступно изложенные советы о работе и отдыхе, тайм-менеджменте, карьере, стрессе, финансах, спорте и даже внешнем виде и манипуляциях.

"Лайфхак от Бенджамина Франклина: Работайте только над одной своей привычкой за раз. Не беритесь исправлять всего себя сразу. Выберите что-то одно!"

Какие-то советы для себя найдет каждый, но кто-то посчитает, что книга слишком простенькая, даже примитивная. Да, это не книга-тренинг и не книга-мотиватор, но вполне оправдывает свое название: на каждый день можно выбрать лайфхак для улучшения своей жизни

"Семь навыков высокоэффективных людей", Стивен Кови

Кому полезно: тем, кто действительно стремится к личностному росту и ищет системный подход для этого.

Основная идея: каждый человек может стать лучше, если приложит усилия

Стивен Кови предлагает целую технику по решению проблем, которую можно применить как в жизненных бытовых ситуациях, так и для карьеры. Он учит правильно реагировать на изменения обстоятельств, реализовать свои возможности. Теория дополняет забавными случаями из жизни автора, что делает книгу более удобоваримой. Кому-то покажется, что тут изложены прописные истины, а кто-то почерпнет для себя новые знания. В любом случае каждый найдет то, что заставит задуматься.

"...выбирая свою реакцию на обстоятельства, мы серьезно влияем на сами обстоятельства. Изменяя полностью меняем природу ее результата"

Каждый из описанных навыков универсален и подходит людям любого пола, профессии, возраста. Они действительно помогут улучшить жизнь, если применять на практике.

"Сказать жизни "Да!", Виктор Франкл

Кому полезно: тем, кому срочно нужно найти силы жить

Основная идея: даже если вам плохо, ищите то, что будет давать внутреннюю опору и желание жить: родные, любимое дело, проекты

Автор – австрийский психолог еврейского происхождения. До войны Виктор Франкл успешно помогал людям преодолевать личностный кризис, а в 1942 году попал в концлагерь и вышел только в 1945-м в возрасте 40 лет. Прошел Освенцум и Дахау, никого из близких уже не было в живых, а Франкл дожил до 92 лет.

Применяя собственную теорию на практике и выживая день за днем, а также наблюдая за поведением людей в концлагере, он убедился в том, что сила духа важнее физически здорового тела. Автор считает, что трудности закаляют силу воли, заставляют что-то переосмыслить, укрепляют характер. Главный вывод психолога, пожалуй, в том, что жизнь – здесь и сейчас, не в прошлом и не в будущем.

"У кого есть "Зачем", тот выдержит почти любое "Как"

Книга очень сильная именно потому, что написана на основе не только теории, но в первую очередь – личного опыта, проанализированного психологом.

"Цельная жизнь: ключевые навыки для достижения ваших целей", Л. Хьюитт, Дж. Кэнфилд, М.В. Хансен

Кому полезно: всем, кто желает достичь большего в личной жизни и в бизнесе

Основная идея: жизнь состоит из привычек, которые вполне можно "перепрограммировать" и сделать из вредных полезные, а ежедневная работа над собой приведет к осуществлению всех целей и гармоничной жизни

Авторы – американский бизнес-тренер в области достижения целей, основатель компании и серии книг "Куриный бульон для души" и известный коуч. В книге структурировано изложено, как достичь своих целей, заряжает и вдохновляет. Книга состоит из 10 глав-стратегий, которые можно применять в каждой из сфер жизни. Много говорится о балансе работы и личной жизни, труда и отдыха, о влиянии окружения на вас. После каждой главы есть упражнения.

"Все, чего вы хотите, находится по ту сторону страха"

Книга поможет тому, кто действительно воспользуется ее советами и будет применять на практике все рекомендации

"Монах, который продал свой "феррари": история об исполнении желаний и постижении судьбы", Робин С. Шарма

Кому полезно: всем без исключения

Основная идея: чтобы жить свою жизнь, нужно понять свои истинные желания. Второе название книги – "Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения"

Автор – канадский писатель, мотивационный спикер, специалист по личной эффективности. Книга – в отличие от предыдущих – не руководство к действию, а художественное произведение. Вымышленная история про миллионера, который после определенных событий решил резко изменить жизнь, уехал в Индию искать ответы на внутренние вопросы и вернулся другим человеком. С помощью главного героя автор рассказывает, как обрести уверенность, здоровье, гармонию с собой.

"Я скажу тебе только одно: у тебя нет времени. Совсем. Ты должен был посадить свое дерево еще 40 лет назад. А если не тогда, то сегодня. Поэтому вставай и иди "сажать свое дерево", не тратя ни минуты. Ты должен мыслить как человек, находящийся при смерти"

Благодаря форме (художественный вымысел, метафоры и эмоции), книга легко читается и воспринимается.

Напомним, ранее мы писали о лучших книгах 2019 года, обязательных к прочтению.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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