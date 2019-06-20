Прощание со школой: лучшие песни для вальса на выпускной

Эти композиции никого не оставят равнодушными в такой вечер

Песни для вальса на выпускной 2019 Фото: YouTube

На носу знаменательное событие для старших школьников – выпускной 2019. Девушки находятся в мучительных размышлениях, какое платье выбрать на свой выпускной, парни думают, как бы не забыть чего-нибудь, а организаторы судорожно ищут музыку для школьного вальса. Предлагаем интересную подборку – песни для вальса на выпускной 2019.

Вальс из к/ф "Берегись автомобиля"

Это уже классика для вальса на выпускной, однако, эту мелодию действительно часто выбирают для прощального танца в школе.

Вальс Линдси Стирлинг из "Игры Престолов"

Такую музыку для вальса на выпускном могут выбрать только настоящие поклонники сериала "Игра престолов". Можно придумать необычное представление-танец – все зависит от фантазии.

Les valses de Vienne – François Feldman

Романтическая песня для вальса в 2019 году сможет закружить выпускников в танце. Хоть она и старше всех выпускников в этом году, но довольно популярна.

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Арам Хачатурян. Вальс

От классики – никуда не уйти. Это произведение вызывает самые настоящие, самые неподдельные эмоции, как событие в жизни выпускников. Многие мечтают станцевать вальс именно под эту музыку.

Three Wishes – The Pierces

Эта песня для вальса на выпускной 2019 запомнится многим. Она легкая, нежная, воздушная и, в то же время, настраивает на правильный лад – это прощание со школой, пора загадывать желания и лететь во взрослую жизнь...

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