Прощай, Marvel! Одна из ключевых актрис покидает супергеройскую киновселенную

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что уже старовата для супергеройского костюма

Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс Фото: YouTube

Талантливая актриса Гвинет Пэлтроу, которая играет подругу "Железного человека" Тони Старка Пеппер Поттс и даже примерит костюм Мстителя, анонсировала свой уход из киновселенной Marvel.

Так, в интервью изданию Variety актриса рассказала, что планирует распрощаться с ролью Пеппер Поттс после выхода блокбастера "Мстители: Финал" (Мстители: Конец игры").

Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс Скриншот из соцсети

"Я уже старовата для супергеройского костюма. Мне очень повезло, ведь меня уговорили сняться в первом фильме – я дружила с режиссером Джоном Фавро. Это был невероятный опыт – сначала сыграть в "Железном человеке", а затем наблюдать, насколько важным он становится для фанатов", ‒ заявила Гвинет Пэлтроу.

Впрочем, актриса не против появиться в образе Пеппер, но только в небольшом камео-эпизоде или во флэшбэке. Хотя Гвинет не уточнила, что случится с ее героиней в последних "Мстителях". Можно предположить, что Пеппер погибнет или просто родит ребенка и будет сидеть дома.

Напомним, В "Мстителях 3" к герою Роберта Дауни младшего, Железному человеку, присоединится старый знакомый.

Недавно студия Marvel опубликовала первый трейлер супергеройского блокбастера "Мстители: Конец игры". В ролике поклонники увидели Тони Старка, который дрейфует в космосе. Не может же такой супергерой погибнуть, поэтому Сайт Digital Spy предложил несколько версий спасения Железного человека.

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