Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прощай, Marvel! Одна из ключевых актрис покидает супергеройскую киновселенную

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что уже старовата для супергеройского костюма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс
Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс
Фото: YouTube

Талантливая актриса Гвинет Пэлтроу, которая играет подругу "Железного человека" Тони Старка Пеппер Поттс и даже примерит костюм Мстителя, анонсировала свой уход из киновселенной Marvel.

Так, в интервью изданию Variety актриса рассказала, что планирует распрощаться с ролью Пеппер Поттс после выхода блокбастера "Мстители: Финал" (Мстители: Конец игры").

Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс Скриншот из соцсети

"Я уже старовата для супергеройского костюма. Мне очень повезло, ведь меня уговорили сняться в первом фильме – я дружила с режиссером Джоном Фавро. Это был невероятный опыт – сначала сыграть в "Железном человеке", а затем наблюдать, насколько важным он становится для фанатов", ‒ заявила Гвинет Пэлтроу.

Впрочем, актриса не против появиться в образе Пеппер, но только в небольшом камео-эпизоде или во флэшбэке. Хотя Гвинет не уточнила, что случится с ее героиней в последних "Мстителях". Можно предположить, что Пеппер погибнет или просто родит ребенка и будет сидеть дома.

Напомним, В "Мстителях 3" к герою Роберта Дауни младшего, Железному человеку, присоединится старый знакомый. 

Недавно студия Marvel опубликовала первый трейлер супергеройского блокбастера "Мстители: Конец игры". В ролике поклонники увидели Тони Старка, который дрейфует в космосе. Не может же такой супергерой погибнуть, поэтому Сайт Digital Spy предложил несколько версий спасения Железного человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4" Танос попал к Симпсонам и уничтожил их - забавное видео Гвинет Пэлтроу показала фото с 14-летней дочерью Эппл
Железный Человек мстители Гвинет Пэлтроу Пеппер Поттс Мстители: Конец игры
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Гороскоп на февраль: овнов ждет беда, а раков — большое счастье
Гороскоп на февраль: овнов ждет беда, а раков — большое счастье
Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують

Популярные статьи

Сегодня, 10:51Fun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Сегодня, 08:35Техно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Диетолог развенчала мифы о кофе
Диетолог развенчала мифы о кофе
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
"Переборщила": нове фото Ані Лорак налякало мережу
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке