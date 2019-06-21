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Прощай, школа! Лучшие песни на выпускной 2019

Предлагаем вспомнить хорошие композиции про школу и детство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
Лучшие песни на выпускной
Лучшие песни на выпускной
Фото: YouTube

Совсем скоро по Украине прокатится волна выпускных и 11-классники вступят в новый этап жизни. Сейчас девушки ищут свои "идеальные" платья для выпускного, а парни – костюмы. Чтобы праздник был наполнен правильной атмосферой, предлагаем интересный список – песни на выпускной 2019.

Узнайте в видео, как альтернативно отпраздновать выпускной:

Наталья Штурм - "Окончен школьный роман"

Это, наверное, классика многих выпускных. Под эту песню плакало не одно поколение выпускников.

ТІК – "Вчителька"

Украинская заводная, но, в то же время, довольно лирическая песня про учительницу. Своеобразное прощание с учителями любой школы.

Анна Тринчер- "Школа"

Современное прощание со школой. Юная исполнительница, а также актриса в сериале "Школа" выпустила вот тематическую песню, которая стала хитом сети.

Elvis Presley – "Steadfast Loyal and True"

Даже "король рок-н-ролла" Элвис Пресли посвятил свою песню школе. Песня "Steadfast Loyal and True" — о расставании со школой и о тех годах, которые уже не вернуть. "Прощай, альма-матер, мы будем помнить тебя, твой свет будет вести нас всегда".

Антитела – "TDME"

Прекрасная композиция на выпускной 2019. Подойдет для прощания со школой и учителями.

Скрябин – "Останній раз"

Удачная композиция. Песня на выпускной 2019 должна быть грустной и веселой одновременно, сочетать в себе смешные воспоминания и надежды на будущее.

Скрябин – "Старі фотографії"

 Еще одна песня группы "Скрябин", без которой не обходится почти ни один выпускной.

Напомним, ранее мы составили интересную подборку – песни для вальса на выпускной 2019.

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Источник: Сегодня
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