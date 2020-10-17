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Просто жуть: Энн Хэтэуэй показала впечатляющий облик в трейлере "Ведьм"

Сегодня, 17:29

Актриса снялась в новом фильме Роберта Земекиса

Энн Хэтэуэй предстала в жутком гриме для фильма Роберта Земекиса "Ведьмы". В YouTube-канале Warner Bros. опубликован ролик под названием "Как распознать ведьму?", где Энн, а также Октавия Спенсер и Стэнли Туччи делятся верными способами. Рекомендуем ознакомиться с ними ниже.

Так, по словам каста "Ведьм", эти жуткие создания отличаются тем, что у них не достает пальцев на руках, совершенно нет их и на ногах, а еще ведьмы носят парики, потому что лысые.

Кто бы мог подумать, что ведьмы не могут наколдовать себе классную прическу?

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В коротком видео также можно подробнее рассмотреть устрашающий образ Энн Хэтэуэй. Хотя, если честно, смотреть на нее вовсе не хочется. Это действительно страшно.

Картина "Ведьмы", основанного на одноименной книге Роальда Даля, выйдет 22 октября на HBO Max. Помимо Энн Хэтэуэй, Октавии Спенсер и Стэнли Туччи в фильме снялись Кристин Ченовет, Крис Рок, Джазир Бруно и другие.

Недавно также вышел трейлер третьего сезона "Американских богов".

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