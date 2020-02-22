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"Пульс" – это мой маленький Эверест": актриса Наталия Бабенко о съемках в новой спортивной драме

Актриса рассказала о своих тренировках во время подготовки к съемкам

Украинская спортивная драма "Пульс" – одна из самых ожидаемых кинопремьер в этом году. Картина основана на реальных событиях, которые произошли с легкоатлеткой Оксаной Ботурчук. Собственно, о ней и сам фильм.

Актриса Наталия Бабенко Фото: facebook.com/natali.babenko.5

Оксану в картине Сергея Чеботаренко сыграла актриса Наталия Бабенко, у которой мы узнали, каково было играть спортсменку, как проходила подготовка, и какие были сложности.

Наталия, вы играете в фильме сильную личность, спортсменку. Как готовили себя к съемкам? Ведь нужно быть не только в форме, но и показать закаленное тело.

У меня было полгода интенсивных тренировок. Как специально беговых, так и функциональных на разные группы мышц. И, конечно, правильное питание. Диета – это очень трудно. Я очень люблю поесть! (Смеется) Прежде всего, это сладкое, а всего этого было нельзя. И хотя и приходилось держать себя в руках, было сложно.

Что сложнее было делать на съемочной площадке – бегать или играть спортсменку, у которой проблемы со зрением?

На самом деле это взаимосвязанные вещи. Во время съемок нужно было совмещать. Но, наверное, сложнее было бегать. Были смены, когда были только беговые сцены, много ракурсов и дублей. Приходилось бегать 12 часов подряд, физически – очень сложно.

Вы познакомились с прототипом Оксаной Ботурчук. Какие установки, а может слова поддержки она вам говорила. Были ли советы относительно бега?

Я приезжала к Оксане в Днепр, где мы пообщались и я смогла лично услышать ее историю и задать интересующие меня вопросы, что бы понять какая моя героиня.

Познакомилась с ее семьей – мужем, мамой мужа, с двумя ее детишками. Она очень хороший, светлый человек, очень искренний. Когда с ней общаешься, понимаешь что она такая же как и мы. Не кичится своими победами, хотя могла бы. Просто живет, занимается спортом, и каждый день работает. Хотя казалось бы, мечта достигнута, можно остановиться. Но нет. Она начала готовиться к паралимпийским соревнованиям еще в декрете. Пожалуй, именно эта воодушевление и сила воли и делают ее такой, какой она есть – чрезвычайной.

Кадр из фильма "Пульс" Фото: пресс-служба

Еще мы съездили с Оксаной в манеж, где я наблюдала за тем, как проходят ее тренировки. И я много спрашивала у Оксаны о зрении. Оксана снимала линзы, делала что-то без них, рассказывала о своих ощущениях – я созерцала и слушала. Наблюдала, как она занимается домашними делами. И она производит впечатление обычного человека, такого, как и мы. Она научилась жить с этим.

В картине Вы играете со Станиставом Бокланом и Ахтемом Сеитаблаевым. Чего смогли у них научится?

В фильме очень много талантливых артистов, у которых есть чему поучиться. Возможность наблюдать за их работой, а также поддержка и советы очень дорогого стоят.

Актриса Наталия Бабенко Фото: пресс-служба

Есть ли у Вас мечта, к исполнению которой смогли бы идти через все преграды?

Безусловно есть мечты и цели к которым я стремлюсь, но "идти через все преграды" – это немного не та формулировка. Я не тот человек, который будет идти по головам, чтобы достигнуть желаемого. Но делать все, что в твоих силах и трудиться, очень важно!

Наталья, какие мотивирующие фильмы вас заряжают, вдохновляют?

Очень много фильмов, которые стимулируют и вдохновляют. Но если говорить о схожей тематике, то это "Малышка на миллион", "Я Тоня".

Небольшой блиц:

Не простила бы родному человеку?

Предательство.

А что смогли бы простить врагу/недоброжелателю?

Врагу нужно прощать все, не обращая на него внимания

Победа это

Счастье

Богатство это

Любовь и семья

"Пульс" это

Мой маленький Эверест

Напомним, ранее в Сети появился трейлер фильма "Пульс".

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