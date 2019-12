Put It All On Me: Эд Ширан в новом клипе показал истории любви 15 пар

Музыкант выпустил новый трогательный клип, который стал хитом сети

Эд Ширан Фото: Getty Images

Известный британский певец Эд Ширан, который недавно побывал в гостях у принца Гарри, представил романтический клип на песню Put It All On Me. В ролике певец рассказал 15 историй любви, не минуя, конечно же, и свою личную жизнь. Видео за сутки успело набрать более 2 миллионов просмотров.

Новый клип был опубликован 22 декабря на официальном YouTube-канале артиста. Сам ролик – это как будто "нарезка" из минифильмов, в которых влюбленные разных национальностей и возраста танцуют вдвоем.

Также есть субтитры, в которых кратко рассказывается об истории жизни этих двух людей. К примеру, "Мы встретили пару в Австралии во время их медового месяца. Мы спросили, не хотят ли они станцевать (на камеру пара начинает танцевать). Стефани и Тайсон, женаты 2 недели".

Все 15 историй очень трогательны. В видео можно увидеть даже танец супругов, которые сыграли свадьбу 49 лет назад, а также показана жизнь однополых пар. Кроме этого, Эд Ширан рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн.

Напомним, что Эд Ширан тайно связал себя узами брака со своей бывшей одноклассницей Черри Сиборн еще в 2018 году.

