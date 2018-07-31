Путешествие в своем подсознании: появился яркий трейлер сериала от Netflix "Маньяк"

В десяти эпизодах будет рассказываться о необычном медицинском эксперименте

Кадр из сериала "Маньяк" от Netflix

Стриминговый сервис Netflix снова порадовал зрителей новинкой. В сети появился первый официальный тизер к новому сериалу "Маньяк" (Maniac), где главные роли сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл.

В режиссерском кресле – Кери Фукунага. В десяти эпизодах будет рассказываться о необычном медицинском эксперименте, который является совершенно секретным. В центре сюжета персонажи Джона Хилла и Эммы Стоун, которые будут путешествовать своим подсознанием, но смогут ли они вернуться в обычную жизнь?

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Сериал выйдет уже с 21 сентября 2018 года.

Напомним, стриминговый сервис Netflix уже традиционно готовит для зрителей различные рейтинговые сюрпризы. На этот раз Netflix спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера" эксклюзивно для своих подписчиков. Сейчас создатели и каст "Люцифера" принимают поздравления. Впрочем, когда именно четвертый сезон "Люцифера" появится на платформе Netflix, неизвестно. Скорее всего, появления его следует ждать не раньше следующего года.