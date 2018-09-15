Путешествия с детьми: почему стоит свозить ребенка на остров трех морей, на Крит

Аттракционы на любой вкус, скидки в отелях детям до 14-ти и специальный "детский пакет"

Где будет комфортно с ребенком и когда лучше ехать на семейный отдых — на эти и другие вопросы мы каждый месяц будем отвечать в нашем новом материале.

Греческие острова для отдыха всегда хороши. А Крит — самый южный среди них и просторный.

"Отдых на Крите — это идеальное решение для маленьких путешественников. Там будет хорошо в любом регионе. Очень рекомендуем отдать предпочтение сентябрю, — говорит по этому поводу Катерина Резниченко, пресс-секретарь туроператора Join UP. — Во-первых, спадает жара, климат становится более комфортным. А также несколько снижаются цены". "Для детского отдыха лучший период — май-июнь и сентябрь-октябрь, а для взрослых — с конца апреля до конца октября, — говорит Римма Клопова, менеджер развития направлений компании TEZ TOUR Ukraine. — Солнце не испепеляет, а море — кристально чистое и достаточно прогретое для купания. Кроме того, сертификация пляжей на острове проходит ежегодно. По данным сертификации в 2018 году, более 130 пляжей на Крите отмечены "Голубым флагом" как идеально чистые".

Пляжи песчаные и галечные — на любой вкус. Обилие местных фруктов и овощей, много отелей с полной "детской" инфраструктурой (в полную силу работает с середины — конца мая и до середины октября). И расположены, как правило, в 20—50 минутах езды от аэропорта — малыши не успеют соскучиться в автобусе.

"Основные преимущества отдыха с детками на Крите — длительный сезон, лояльные цены на проживание, отличный выбор отелей и разнообразие пляжей от скалистых до роскошных песчаных, — подытоживает Римма Клопова. — Достопримечательностей здесь много, а расположены они достаточно близко".

А еще здесь целых три моря на выбор — Критское, Ионическое и Ливийское.

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Все транспортные удобства Крита

Главные ворота на Крит для наших туристов — аэропорты городов Ханья и Ираклион. Есть еще в Ситии, но он служит в основном для внутренних нужд греческих авиалиний. Оба небольшие и не могут похвастаться, скажем, детскими игровыми площадками в залах ожидания. Но зато расположены не на отшибе, и из них удобно добираться даже на самые отдаленные курорты. Тянучек на острове практически не бывает, микроавтобусы туроператоров быстро довозят до отелей. Если прибыли самостоятельно, тоже никакой мороки: из аэропортов в ближайшие города ходят комфортабельные кондиционированные автобусы. На остановках — электронные табло, транспорт приходит вовремя, сидячие места всегда есть, и проезд — 2,5—4 евро (детям до шести лет — бесплатно, и на руки их брать не обязательно).

Междугородные автобусы из Ираклиона в Херсониссос, Малью, Агиос-Николаос следуют через аэропорт, и в такси, спецтрансфере нет необходимости. А из Ханьи маршрут следует через рыночную площадь до центрального автовокзала, где можно сделать пересадку. Время в пути — 20—30 минут до ближайших курортов. Только ночные рейсы лучше проверить заранее: это можно сделать на сайте перевозчика www.e-ktel.com. Этими же автобусами запросто добраться до главных достопримечательностей острова. Стоимость экскурсий, правда, нередко приближается к суммарной цене проездных билетов. Только в общественном транспорте детям проезд бесплатный, а в экскурсионном туре детское участие оплачивается на 50%. Так, на остров Спиналонгу взрослый с ребенком самостоятельно доберется за 23,6 евро (два автобуса и катер), а тур на одного стоит 25 (детям — 12—13), еще и барбекю-мясом накормят.

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На курорте: розовый песок, радионяня и скидки

Самым туристическим на Крите считается северный берег (Критское море). Для семейного отдыха чаще всего выбирают Элафониси с розовым песочком, Фаласарну и Балос — с белоснежным. Пляжи Гувеса отмечены Голубым флагом за чистоту.

"Наиболее предпочтительны для семей с детьми — Элунда, Ретимно и его пригород — поселки Георгиуполис, Бали", — говорит Игорь Базаджи.

Зато на юге вода в начале сезона прогревается всегда быстрее. А в июле-августе, когда на северном побережье дует сильный северо-западный ветер мельтеми, портящий отдых штормами, на юге острова тишь и благодать. Это лучшее место для тихого отдыха на вилле, в апартаментах на берегу Ливийского моря. Только трансфер из аэропортов Ираклиона и Ханьи — не менее двух часов.

"Многие отели на Крите ориентированы на размеренный отдых — там развитая детская инфраструктура и хорошая анимация, — говорит Катерина Резниченко. — Есть сети отелей, которые особенно kids friendly — там не берут плату за детей до 12 лет. Ребенку оплачивают только перелет".

Для самых маленьких (до трех лет) разработана программа GRECOBABY, по которой можно заранее заказать в номер детскую кроватку, стульчик для кормления, подставку для умывальника, одноразовые детские горшки и сиденья. Дадут матрас для пеленания, прибор для подогрева питания и стерилизатор для бутылочек, детскую ванночку. А для прогулок — коляску-трость, переносное сиденье-люльку и даже радионяню! Есть детские и подростковые клубы, игровые площадки, мини-бассейны. Можно купить расширенный "детский пакет" для малышей (около 50€ в неделю).

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"Это мини-клубы, развлечения для детей, детское меню", — перечисляет Клопова. "Средняя стоимость отдыха на семью (2 + 1) в отелях категории 4—5* — от 1200 евро", — рассказывает Катерина Резниченко. "Цены в сезон стартуют от 60—70 евро за ночь в самых простых отелях", — говорит Игорь Базаджи. "Цены на размещение в отелях начинают снижаться в самом конце августа (с 27-го числа примерно), — отмечает Римма Клопова. — Вторую волну снижения цен можно ожидать после 10.09—15.09".

По ее словам, греческие отели в 90% случаев предоставляют детям до 12—14 лет на дополнительных местах бесплатное проживание. Оплачивается только перелет, трансфер и страховка.

Аквапарки. Некоторые критские — из крупнейших в Европе

Развлечения: игуаны, лабиринт-парк и крепости

С общественными игровыми площадками на Крите беда. Семье с малышом лучше подбирать отель с игровой зоной. Или выяснить заранее, как обойтись без него. Так, в Херсониссосе настоящий рай для детей — комплекс Star Beach с бесплатным проходом к игровой зоне в тени пальм и отличным детским бассейнам с горками. Оплатить придется только шезлонг и зонтик (3,5 + 3 евро). Комнатки с батутами, лабиринтами-лазалками и избушками есть и во многих критских тавернах: их обустраивают, чтобы взрослые могли расслабиться и подольше пообедать. А вообще детские аттракционы на Крите — на любой вкус и цвет, особенно аквапарки. Для семей здесь еще есть Labyrinth Theme Park — развлекательный комплекс с "лабиринтом Минотавра", гончарным цехом, площадкой лучников, мини-зоопарком, "Троянским конем", мини-квадроциклами.

Неподалеку от Ираклиона расположен крупнейший на острове и Греции CretAquarium — весь подводный мир с медузами и морскими коньками как на ладони, и даже акулы есть. А для любителей прикоснуться к животному миру в Херсониссосе открыт Aquaworld — небольшой такой "Центр спасения рептилий", в котором и рыбки, и осьминоги со скатами. Черепахи бродят где им вздумается, к посетителям выпускают игуан, вручают им ящеров размером с крыску и вешают на шею цветастых змей. В Гурнесе, вблизи Ираклиона, есть хороший динопарк в "мезозойском" стиле с детской площадкой и кафе. Dinosauria Park — это около 30 макетов древнейших обитателей планеты для ярких детских впечатлений, почти все интерактивные. А еще аттракционы в 7D виртуальной реальности.

Неподалеку от Неаполи (уютный зеленый городок чуть в глубину острова) на живописном склоне горы найдете зоопарк. Здесь не бродят львы и жирафы, но на фоне горы очень красиво и позитивно. Водятся ослики, обезьянки, тучи разноцветных попугаев и бабочек, грызуны, павлины. В сафари на квадроциклах с малышами не возьмут, но зато на Крите есть веселый чудо-поезд! Такие бегают вдоль побережья, поднимаются в горы и помогают изучать окрестности родителям, пока дети радуются катанию на игрушечном паровозике. А если в морской круиз, то непременно на яхте с пиратами — жуткими, но симпатичными. Или в морскую пещеру на катере со стеклянным дном. Пока он плывет, детвора наблюдает, как кипит подводная жизнь. А потом еще разрешают нырять и погружаться тем, кто умеет.

Критский террариум. Обитатели гуляют на воле и просятся на руки

Лучший способ изучать историю древнего мира — самому его пощупать. Любителям древнегреческих мифов и тем, кто еще не забыл (или вот-вот начнет изучать) всемирную историю за 5-й класс, интересно побывать в Кносском дворце. Сам он, если честно, презентабельнее на сувенирах, чем в реальности. Но экскурсовод умело завлекает тайнами Минойской цивилизации, легендами о лабиринте, рассказами о Минотавре, его зверствах и герое-Тесее. Поездка в Ираклион запомнится венецианским фортом в старом порту и удивительным венецианским арсеналом — верфями, где в XV—XVII веках строили корабли. Это впечатляющие туннельно-арочные сооружения, как будто вписанные в скалу, на которой красуются современные дома. Как ни странно, ребятам нравится печальная история Спиналонги — острова-лепрозория у восточного берега Крита. Крохотный островок поначалу обжили венецианцы, потом турки, контрабандисты и наконец — больные проказой. Приют просуществовал до 1957 года, люди покинули его, когда наконец изобрели лекарство от проказы. Теперь островок — музей с селением-призраком, остатками крепости и диковинными кактусами.

Экскурсионный поезд. За 16—20 евро покажет красоты острова

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