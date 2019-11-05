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Памяти Киры Муратовой: пять фильмов украинского режиссера, которые должен увидеть каждый

5 ноября 2019 года Кире Муратовой исполнилось 85 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Кира Муратова
Кира Муратова

Кира Муратова, известный украинский режиссер, умерла 6 июня 2018 года. В этом году, 5 ноября ей исполнилось бы 85 лет.

В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и другие. Предлагаем вспомнить самые яркие киноработы украинского режиссера Киры МУратовой.

"Короткие встречи", 1967

"Короткие встречи" – одна из первых режиссерских работ Муратовой. Она заявила об интересе к современной нравственной проблематике и неоднозначным человеческим характерам. В основу сюжета были положены рассказы Леонида Жуховицкого и Леонида Фомина о социальных и межличностных трудностях. В центре сюжета – героиня Надя, которая познакомилась с геологом Максимом. Ее сюжетная линия постоянно пересекается с линией жены Максима. В фильме снялся Владимир Высоцкий.

"Перемена участи", 1987

Фильм привлек внимание общественности и критиков. Кинолента поставлена по рассказу Уильяма Сомерсета Моэма "Записка", действие которого происходит в середине 20-х годов в Сингапуре (тогда столице английской колонии Малайи). Однако сюжет и текст рассказа — не более чем каркас для фильма.

Адвокат готовится защищать в суде Марию, тридцатилетнюю жену плантатора Филиппа, обвиняемую в убийстве друга семьи Александра. Согласно показаниям женщины, она совершила убийство, защищаясь от грубого насилия со стороны этого молодого человека. Неожиданно становится известно о существовании записки, свидетельствующей против обвиняемой. Из нее следует, что в день убийства Мария умоляла Александра о встрече и сообщала, что мужа в этот день не будет дома. Обладательница записки – китаянка, возлюбленная Александра, согласна продать документ за большую сумму денег. Как неожиданно записка может извенить ход расследования и слова самой обвиняемой...

"Астенический синдром", 1989

Картина была удостоена Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии "Ника" за лучший игровой фильм.

Фильм состоит из двух частей – черно-белой и цветной. Эти две части являются по существу двумя самостоятельными произведениями. В первой новелле женщина, которая недавно похоронила своего мужа и находится в состоянии постоянной депрессии. Она сталкивается с такими же, как она, людьми, находящимися на грани нервного истощения, срыва. Герой второй новеллы — школьный учитель. В результате пережитых личных и служебных неприятностей у него появляется астенический синдром — он засыпает в самых неподходящих ситуациях.

"Увлеченья", 1994

Фильм получил две премии "Ника" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссер", а также спецприз жюри на кинофестивале "Кинотавр". История фильма разворачивается в небольшом городе на берегу моря. Две девушки – блондинка Лилия и брюнетка Виолетта – увлекаются скачками на ипподроме, а жокеи увлекаются девушками. Жокей Олег Николаев обучает верховой езде одну из девушек, а другой жокей в борьбе за ту же самую девушку вызывает Олега Николаева на поединок.

"Мелодия для шарманки", 2009

Это грустная и немного ироническая история двух детей, сводных брата и сестры. Накануне Рождества их собираются отправить в разные интернаты, но они не хотят разлучаться и сбегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Алена и Никита попадают на улицу и борются за выживание в мире, где до них никому нет никакого дела.

Напомним, в 2017 году украинский режиссер Кира Муратова получила звание Почетного гражданина города Одессы.

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Источник: Сегодня
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