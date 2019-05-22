Пять мероприятий первого дня "Книжного Арсенала", которые непременно нужно посетить

Посетителей главного книжного события года ждут выставки, музыка и, конечно, – книги

"Книжный Арсенал" Фото: facebook.com/BookArsenal

22-26 мая 2019 в Киеве Художественном арсенале состоится очередной "Книжный Арсенал". Посетителей ожидают тысячи книг, дискуссии, выставки и другие интересные события.

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Мы выбрали пять мероприятий первого дня "Книжного Арсенала", которые непременно нужно посетить.

22 мая в 19:00 начнется выставка "По обе стороны" фотографов Виктора Марущенко и Марка Невилла. В мероприятии примут участие куратор проекта Ежи Онух, художник Саша Курмаз и научный директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе.

В это же время состоится чтение радиопьесы "Палата №7". В ролях: Дмитрий Терновой, Ольга Терновая, Олег Короташ, Ирина Мельник и другие голоса и актеры "Украинского радио".

В 20:00 на посетителей "Книжного Арсенала" ожидает мультидисциплинарный проект "роздІловІ", где сочетается современная поэзия, музыка и визуальные образы. Собственно, в этом году состоится перформанс "Поэзия / музыка / визуализация — знаки взаимодействия".

В 21:00 – фильм Арнольда Кордюма "Днепр в бетоне". Это агитационный неигровой фильм 1930 года о Днепре и Днепровских порогвх, о новом социалистическом быте и поселке строителей из фонда "Довженко-центра".

Еще одно небанальное событие первого дня "Книжного Арсенала" – музыкальный вечер. Так, например, BARnaSTIYKA проведет пять вечеров музыки у бара. 22 мая будет играть Dj Dobryi Bober.

Напомним, что стоимость полного билета – 80 гривен, льготного – 40 гривен, семейного – 180 гривен, а абонемент на все дни – 300 гривен.

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