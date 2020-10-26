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Перед Хэллоуином – 5 причин посмотреть новый фильм "Колдовство: Наследие"

Сегодня, 13:28

Новая история расскажет о приключениях молодых ведьм

Скоро Хэллоуин, а значит это самое время пощекотать себе нервы, посмотрев страшный фильм. Справиться с этой задачей поможет новая кинокартина от компании Blumhouse – "Колдовство: Наследие". Тем более ее премьера в Украине – 29 октября, как раз перед Днем Всех святых.

История расскажет нам о группе молодых девушек, которые получают мощные магические способности и создают собственный клан ведьм. Однако героини даже не подозревают, какие испытания ждут их впереди.

Мы подготовили для вас 5 причин, почему фильм стоит вашего внимания.

1. Продолжение культового хита 1996 года

Фильм "Колдовство: Наследие"
Фильм "Колдовство: Наследие"
Фото: пресс-служба

В 1996 году на экраны вышла первая часть мистического триллера "Колдовство", в сюжете которого легла история о четырех молодых ведьмах, обладающих сверхъестественной силой. Фильм стал настоящим хитом и заслуженно получил звание лучшего фильма о ведьмах. Спустя 24 года зрителей ждет продолжение культовой ленты, но уже с новыми героинями , которые столкнутся с еще более захватывающими вызовами.

2. Правдивые сцены колдовства

Фильм "Колдовство: Наследие"
Фильм "Колдовство: Наследие"
Фото: пресс-служба

Верите или нет, но каждая сцена фильма, где используется магия, соответствует реальности. Во время съемок режиссер Зои Листер-Джонс непрерывно работала с консультанткой по магии – Аэрин Фогель. Именно она помогала творческой команде фильма верно интерпретировать традиции колдовства и правдоподобно рассказать о них в ленте. Благодаря столь точным исследования, смотреть кино становится намного интереснее и познавательней.

3. Идеальный выбор для просмотра с подругами

Что может быть лучше, чем просмотр фильма в компании лучших подруг на большом экране кинотеатра? Тем более, что "Колдовство: Наследие" выходит в прокат в канун Хэллоуина – одного из самых мистических празднований в году. И даже если вы никогда не верили в магию, после просмотра однозначно захотите примерить на себя образ ведьмы.

4. Все мы когда-то мечтали быть чародейками…

Фильм "Колдовство: Наследие"
Фильм "Колдовство: Наследие"
Фото: пресс-служба

Отбросив в сторону стереотипы о колдовстве и злых ведьмах, кто из нас не мечтал научиться останавливать время, видеть будущее или управлять предметами силой мысли? Есть в магии что-то настолько увлекательное, что пробуждает в нас интерес и заставляет поверить, что с помощью правильных слов и атрибутов нам под силу все на свете.

5. История дружбы и мораль

В свое время первая часть фильма "Колдовство" стала символом настоящей женской дружбы и побудила миллионы девушек не бояться выходить за установленные обществом рамки, а также воспринимать собственные отличия как суперсилу. В продолжении нас ждет современная интерпретация истории, которая в очередной раз покажет, что девушки способны на все. Ведь главное, чтобы рядом были подруги, готовые идти с тобой до конца.

Смотрите трейлер фильма "Колдовство: Наследие":

Напомним, ранее вышел украинский трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес". Также были названы главные кинопремьеры этой недели: "Под наблюдением" и "Тихое сердце".

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