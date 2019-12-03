Работы Энди Уорхола и уникальная печать Центральной Рады: ТОП-5 причин посетить квест-музей "Сила подписи"

Зрители смогут узнать о самых интересных историях подписей, которые меняли мир и Украину

"Сила подписи" Фото: пресс-служба

Не успели мы рассказать о выставке Ukraine WOW, как 29 ноября в Киевской городской галерее искусств "Лавра" открылся первый в Украине квест-музей "Сила подписи". Через интерактивы и загадки зрителям предлагают узнать о самых интересных историях подписей, которые меняли мир и Украину, и задуматься над тем, насколько ответственно мы относимся к своей подписи сегодня. Проект объединяет игру, увлекательное путешествие по истории и размышления о будущем.

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Интересно и то, что организаторы этого интерактивного проекта выступила юридическая фирма. Отметим, что на интерактивной выставке можно узнать историю подписи – от шумеров до наших дней. Почувствовать себя почерковедом-криминалистом. Попасть в библиотеку с огромными книгами, каждая из которых рассказывает о важнейших документах в истории человечества и о судьбах тех, кто их подписал.

Ради чего еще стоит посетить квест-музей?

Попробовать себя в роли Шерлока Холмса

"Сила подписи" объединяет два разных формата. С одной стороны, это увлекательный квест. С другой — выставка, на которой можно увидеть уникальные экспонаты и узнать интересные истории о подписях, изменивших мир.

Квест-музей "Сила подписи" Фото: пресс-служба

Всего в "Силе подписи" – четыре квестовых зоны: "Мир", "Украина", "Человек" и "Цифра". В каждой зоне зрителю нужно отгадать загадку: найти место, где человек впервые в истории поставил подпись; разыскать фейковый документ в истории Украины; найти на картинах подписи, спрятанные выдающимися художниками. И все это интерактив! От азбуки Морзе до краски, которая проступает на стене от прикосновения вашей руки.

Увидеть уникальные экспонаты из истории Украины

Черновик Четвертого Универсала, который впервые в ХХ веке провозгласил независимое украинское государство. Акт провозглашения Украинского Государства 1941 года. Универсал гетмана Ивана Выговского 1663 года — один из немногих, сохранившихся с его подписью и печатью. Письмо Симона Петлюры — распоряжение о начале партизанской работы, напечатанное на носовом платке, чтобы можно было спрятать его в подкладке одежды. И самые главные экспонаты — печать Украинской Центральной Рады и малая печать УНР, которую разработал знаменитый график Василий Кричевский. Обе были первыми общенациональными украинскими печатями после столетий безгосударственности. Обычно такие экспонаты можно увидеть только в архивах. В этот раз они сделали шаг навстречу гостям квест-музея.

Квест-музей "Сила подписи" Фото: пресс-служба

Увидеть работы Энди Уорхола, Сальвадора Дали, автографы Мэрилин Монро и Альберта Эйнштейна

В квест-музее можно узнать десятки интересных историй о подписи. Как Мэрилин Монро подписала мячик, который продали за 220 000 долларов. Как Эндрю Варгола (Warhola) стал Энди Уорхолом (Warhol), благодаря неправильной подписи под картиной. Как Сальвадор Дали рисовал на ресторанных чеках, чтобы их никогда не обналичивали. Как Давиду Бен-Гуриону везли Акт провозглашения независимости Израиля в такси, которое остановила полиция, и выяснилось, что у водителя нет прав. Эти истории оживают перед вами, ведь на "Силе подписи" они подкреплены оригиналами: автографами Монро, Эйнштейна, Бен-Гуриона, литографиями Уорхола и Дали.

Подписать Декларацию прав человека в виар-очках

Посетители квест-музея смогут надеть шлем виртуальной реальности, оказаться в одном помещении с Элеонорой Рузвельт и с помощью технологии Tilt Brush поставить свою подпись под одним из важнейших документов в истории человечества — Всеобщей декларацией прав человека ООН. А еще на выставке можно попробовать воспроизвести барочную подпись Филиппа Орлика — автора первой украинской конституции, пройти тест на знание Акта провозглашения независимости Украины, узнать о том, кто на самом деле подписал документ о капитуляции Германии от лица СССР, а также о приключениях Компьенского вагона — единственного вагона в истории человечества, в котором с перерывом в 22 года были подписаны два важнейших соглашения.

Исследовать подписи под микроскопом и узнать истории громких подделок

Знаете ли вы, что иногда размер подписи меняется в зависимости от должности человека? Сколько времени длится экспертиза почерка и как ее проводят? Кто, как и зачем подделывает подписи? Отдельная зона квест-музея посвящена работе криминалистов-почерковедов и историям из их практики.

Квест-музей "Сила подписи" Фото: пресс-служба

Также специально к открытию проекта 30 ноября и 1 декабря в квест-музее будут работать специалисты Бюро научно-технической экспертизы "АРТ-ЛАБ". С ними вы сможете исследовать подписи тремя методами: благодаря цифровому микроскопу, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Посмотреть на три картины и понять, где подпись оригинальная, а где подделка. Увидеть в инфракрасном свете, как на голове оленя из красного дерева одни надписи исчезают, а другие проступают.

Отправиться на поиски Беловежского соглашения

Беловежские соглашения Фото: пресс-служба

В декабре 1991 года в Беловежской пуще Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин подписали документ, который поставил точку в существовании СССР и начал новую историю независимых государств. Правда ли, что оригинал Беловежского соглашения с подписями тогдашних лидеров трех стран исчез? Ради ответа на этот вопрос команда квест-музея проехала по маршруту Киев — Минск — Беловежская пуща — Минск — Киев и поговорила с непосредственными участниками тех событий: Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем. Как проходил этот невыдуманный квест, рассказывает отдельная зона квест-музея. В этом зале можно сфотографироваться с черновиком Акта провозглашения независимости Украины, написанным Левком Лукьяненко, перенесенным на стену и увеличенным до 3 метров.

Что : Квест-музей "Сила подписи"

: Квест-музей "Сила подписи" Где : Киевская городская галерея искусств "Лавра", ул. Лаврская, 7

: Киевская городская галерея искусств "Лавра", ул. Лаврская, 7 Когда : с 29 ноября по 15 декабря, 11:00-20:00, вторник – выходной

: с 29 ноября по 15 декабря, 11:00-20:00, вторник – выходной Билеты: 50 грн, 25 грн – для льготных категорий

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019.

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