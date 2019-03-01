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Рами Малек сыграет главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде

 Люпита Нионго, к сожалению, отказалась от участия в фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Рами Малек
Рами Малек
Фото: AFP

Фильм про Джеймса Бонда, который снова перенесли, получил еще несколько звездных актеров. Дело в том, что к актерскому касту юбилейного 25-го фильма присоединится Рами Малек, который получил свой первый "Оскар" за роль в фильме "Богемная рапсодия". Исполнитель роли Фредди Меркьюри сыграет главного злодея, сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Малек думал отказаться от роли из-за плотного графика, но передумал. Однако, стало известно, что создателям картины не удалось договориться с актрисой Люпитой Нионго, которой была предложена роль новой "девушки Бонда".

 В юбилейном эпизоде последний раз роль агента 007 исполнит Дэниел Крэйг, а компанию ему составят: Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и другие. Постановщиком назначен Кэри Фукунага. Картина пока имеет рабочее название "Bond 25".

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Хелена Бонем Картер сыграет главную отрицательную роль в "юбилейном", 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде.

Смотрите видео о том, кто станет новым Джеймсом Бондом:

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Джеймс Бонд фильм агент 007 Рами Малек
Источник: Сегодня
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