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"Ранок з Україною" ко Дню Независимости откроет зрителям захватывающую Украину

Сегодня, 16:31

Олешковские пески, "Марс" в Украине и другие живописные локации нашей родины

Праздничный марафон поздравлений на телеканале "Украина" ко Дню Независимости начнет программа "Ранок з Україною". 24 августа в 7:00 выйдет праздничный выпуск проекта, посвященный Дню рождения нашей страны. Ведущие проекта Григорий Герман, Мария Мельник, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич отправятся по Украине, чтобы рассказать и показать самые удивительные уголки нашей родины.

Ведущие шоу "Ранок з Україною"
Ведущие шоу "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба

Несмотря на то, что украинцы – народ с большой историей и древними корнями, наша страна все еще полна неизведанных мест, которые обязательно нужно увидеть, и людей, которыми мы гордимся. Лилия Ребрик поедет в Херсонскую область, где находится одна из самых больших пустынь Европы. Ежегодно десятки тысяч украинцев проезжают Цюрупинский лес, отправляясь на такие курорты, как Скадовск и Железный порт. Но немногие знают, что за ним находится настоящее чудо природы – пустыня Олешковские пески. Площадь массива составляет больше 1600 км, а находится она всего в 30 км от Херсона.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба

"Сама дорога до этого места очень живописная – можно остановиться на обочине и подышать свежим воздухом соснового леса. Пустыня действительно завораживает своими бескрайними песчаными дюнами. Сюда ходят с палатками и остаются на ночь, здесь можно покататься на песчаных барханах. В целом, это место может оказаться очень романтичным. Тем не менее, в пустыне нужно быть осторожным. Тут можно встретить змей и ящериц, а из-за того, что вблизи находится лес – еще волков и лисиц. Не стоит забывать и о жаре – песок в пустыне прогревается до 70 градусов, поэтому лучше посещать ее утром или вечером", – рассказала Лилия Ребрик. В пустыне можно увидеть миражи, но какие именно – зрители узнают в спецвыпуске "Ранку з Україною".

Неподалеку от Лилии окажется Мария Мельник, которая вместе со звездным семейством Ольгой Сумской и Виталием Борисюком отправится на озеро Сиваш. Этот водоем славится своими лечебными способностями, так что звездная троица там не только отдохнет, но и оздоровится.

Мария Мельник, Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Мария Мельник, Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: пресс-служба

"Каждый украинец должен знать, что совсем рядом есть места, где можно максимально полезно провести время. Даже для меня было большим открытием, что озера – это место для отдыха, релакса и оздоровления – там есть то, что может заменить любые косметологические процедуры. Вот я сейчас прикасаюсь к своей коже и понимаю, что она просто потрясающая!" – призналась Мария Мельник.

А вот Анатолий Анатолич и вовсе покорит Марс – причем прямо в Украине. Именно так называют железорудный карьер в родном городе телеведущего Кривом Роге. Уникальные ландшафты этого места действительно напоминают совершенно другой, неопознанный мир.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

"Я родился в Кривом Роге и прожил там 24 года. Но на съемках марафона я побывал в таких местах в городе, о которых до сих пор не знал. Это было просто фантастически! И если первая часть съемок – в гранитном карьере – напоминала локации где-то в Италии, то второй день, который мы провели в настоящих железорудных карьерах, будто перенес нас на Марс, – говорит Анатолий Анатолич. – В этом году марафон "Ранку з Україною" ко Дню Независимости – лучшее, что когда-то делали в утренних шоу нашей страны. Такого еще никто не делал. Я очень горжусь этим проектом и очень хочу, чтобы его посмотрели как можно больше зрителей".

Григорий Герман посетит ослиную ферму в Киевской области. Эта ферма – большая редкость не только в Украине, но и в Европе. А на "ослином" бизнесе, говорит телеведущий, можно заработать хорошие деньги.

"Ослиная ферма – это уникальное явление не только для Украины, но и для Европы. Ослиное молоко считается деликатесом во всем мире. В Европе его стоимость на ферме – 50 евро за литр. Поэтому это то уникальное, что украинцы делают для себя, своей страны и для всего мира. А эта ферма, на сегодня, единственная в нашей стране", – рассказал телеведущий.

Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: пресс-служба

А еще он отправится на рыбалку с одним очень популярным артистом. Кто из украинского шоу-бизнеса поделится фирменным рецептом ухи – пока секрет.

Также в праздничном выпуске зрители узнают неизвестные ранее факты об украинских городах, услышат истории украинцев, которыми гордится вся страна, и вместе с ведущими отправятся на интервью со звездами. Но и это далеко не все сюрпризы, которые готовит команда "Ранку з Україною" ко Дню Независимости.

Смотрите праздничный выпуск программы "Ранок з Україною" 24 августа в 7:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы также сообщали, что группа "Океан Эльзы" даст большой концерт на День Независимости.

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