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"Раскрашенная птица" номинирована на европейский "Оскар". В главных ролях – звезды фильмов Тарантино, Скорсезе и фон Триера

Сегодня, 16:24

Украинские зрители с нетерпением ждут премьеры

Вчера были объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии и в номинации "Лучший фильм" на награду претендует драма "Раскрашенная птица". Фильм снят в копродукции Чехии, Украины и Словакии, поэтому для украинского кино эта номинация – еще один шаг к международному признанию. Кроме того, в главных ролях – звезды фильмов таких легендарных режиссеров, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и Ларс фон Триер.

Фильм чешского режиссера Вацлава Маргоула выйдет на большие экраны в Украине уже 10 декабря, а пока – рассказываем что нужно знать об этой киноленте.

Фильм "Раскрашенная птица" номинирован на премию Европейской киноакадемии
Фильм "Раскрашенная птица" номинирован на премию Европейской киноакадемии
Фото: facebook.com/DirectoryFilms

Сюжет

Сюжет фильма основан на одноименной книге писателя Ежи Косинского и повествует о шестилетнем мальчике-еврее, родители которого отправляют его в Восточную Европу, спасая его жизнь. Однако обстоятельства вынуждают героя отправиться в непредсказуемое путешествие по незнакомым территориям и селам, спасаясь от нацистов. Ему предстоит встреча с жестокостью селян и не человечностью окружающего мира в борьбе за свою жизнь и будущее.

Кадр из фильма "Раскрашенная птица"
Кадр из фильма "Раскрашенная птица"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Съемки фильма завершились в 2018 году и проходили в Украине, Словакии, Польше и Чехии. Режиссер Вацлав Маргоул хотел снять фильм еще в середине 2000-х. Таким образом подготовка к фильму длилась не один, не два года, а десятилетия. Одним из важных моментов, которые не давали "зеленый" свет проекту – был вопрос авторских прав. После того, как автор книги Ежи Косинский закончил жизнь самоубийством в 1991 году, было непросто выяснить, кому были переданы авторские права. Лишь в 2010 году Вацлав Маргоул смог приступить к разработке сценария для съемок.

Актеры фильма "Раскрашенная птица"

В фильме зрители увидят по-настоящему великолепный актерский состав. К молодому актеру Петро Котлару, который играет главную роль, присоединились такие легенды кино, как Стеллан Скарсгаард ("Пирати Карибского моря", "Король Артур", "Догвиль", "Мстители", "Дюна"), Удо Кир ("Армагеддон", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных") и звезда фильмов Мартина Скорсезе и Квентино Тарантино Харви Кейтель.

Смотрите трейлер к фильму "Раскрашенная птица":

Напомним, что украинский фильм "Атлантида" выдвинут на "Оскар-2021".

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