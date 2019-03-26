Раскрыта главная тайна сцены "Битва Бастардов" в "Игре престолов"

Оказывается, что Киту Харингтону угрожала опасность

"Игра престолов" Фото: YouTube

Фанаты "Игры престолов" с нетерпением ждут выхода восьмого сезона. На днях Сегодня.Lifestyle сделали интересную голосовалку. А теперь оператор телесериала Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов". Ролик с интервью и моментами съемок появился на YouTube-канале Game of Thrones.

Стоит отметить, что Шон Сэвэдж снимал батальные сцены для "Игры престолов" с 2010 года. Именно "Битву бастардов" он считает "самой любимой сценой за восемь лет работы".

По словам оператора, момент, когда Джона Сноу сбивают с ног и практически давят своими телами, не был так прописан в сценарии. Для актера Кита Харингтона даже придумали стоп-слово, чтобы в случае опасности для жизни съемочной группы можно было быстро остановить работу. Момента, где Джон Сноу вылезает из груды тел, также не было в сценарии.

Сэведж отмечает, что в этой сцене "видна настоящая борьба". В 2016 году этот эпизод получил три премии Эмми: за лучший сценарий драматического сериала, режиссуру и спецэффекты.

Напомним, ранее в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале "Игра престолов". Также канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

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