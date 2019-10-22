Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Расплакалась прямо на сцене: как прошел концерт Лары Фабиан в Киеве

Знаменитая канадская певица выступила 19 и 20 октября в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Лара Фабиан в Киеве
Лара Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк

Несравненная Лара Фабиан отыграла два концерта в Киеве – 19 и 20 октября, посвященные 30-летию творческой жизни. Певица презентовала новый альбом Papillon, а также исполнила свои самые знаменитые хиты Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre и, конечно, I Will Love Again.

Концерты Лары Фабиан всегда особенные, так как ее потрясающий голос не может оставить равнодушным никого. Он, как чарующая пелена окутывает зал и держит в приятном эмоциональном напряжении весь вечер.

Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
Концерт Лары Фабиан в Киеве
Фото: Юрий Стефаняк
1/10

Концерт-спектакль состоял из четырех актов, и вначале каждого Лара Фабиан делилась со зрителями историями из своей творческой жизни (о старте карьеры, как выступлении на Евровидении-1998 изменило ее жизнь навсегда, а также трогательно рассказывала о своем отце и маме).

INSTAGRAM

Компанию на сцене Фабиан составили лишь три бэк-вокалистки (сестры) и пианист, который во втором отделении концерта превратился в ди-джея и встал за пульт.

Лара Фабиан
Лара Фабиан
Фото: Юрий Стефаняк

Исполняя одну из лирических песен, Лара Фабиан не сдержала эмоций и расплакалась прямо на сцене. Украинские поклонники растрогали певицу, когда она увидела в зале тысячи зажегшихся маленьких огоньков. Эмоции нахлынули настолько, что певица даже на время прекратила исполнять композицию и дала себе время успокоится, общаясь со зрителем.

Кроме того, во время двухчасового концерта певица признавалась несколько раз в любви Киеву, Украине и украинской публике. Неоднократно со сцены звучало "Дякую" и "Я вас люблю".

На бис Лара Фабиан исполнила всеми любимую потрясающую песню Je t'aime.

INSTAGRAM

Смотрите также подборку самых знаменитых песен Лары Фабиан.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Несравненная Лара Фабиан возвращается в Киев с новым альбомом Канны 2019: элегантная Лара Фабиан эпатировала публику в черно-белом платье
концерт певица Лара Фабиан
Реклама

Новости партнеров

Муж Лолиты год содержал белорусскую любовницу на деньги супруги
Муж Лолиты год содержал белорусскую любовницу на деньги супруги
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Стиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

Сегодня, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Сегодня, 08:25Техно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Вчера, 22:30Техно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

Вчера, 20:55Wellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

Вчера, 18:35Шоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Вчера, 18:28Стиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Вчера, 13:50Travel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Вчера, 13:02Wellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Вчера, 12:42Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Вчера, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

20 октябряEvents

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

20 октябряFun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
4 модные тенденции осени 2019, которые легко воплотить в жизнь
4 модные тенденции осени 2019, которые легко воплотить в жизнь
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Влияние завтрака на здоровье: 7 придуманных мифов
Влияние завтрака на здоровье: 7 придуманных мифов