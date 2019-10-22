Расплакалась прямо на сцене: как прошел концерт Лары Фабиан в Киеве

Знаменитая канадская певица выступила 19 и 20 октября в Киеве

Лара Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк

Несравненная Лара Фабиан отыграла два концерта в Киеве – 19 и 20 октября, посвященные 30-летию творческой жизни. Певица презентовала новый альбом Papillon, а также исполнила свои самые знаменитые хиты Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre и, конечно, I Will Love Again.

Концерты Лары Фабиан всегда особенные, так как ее потрясающий голос не может оставить равнодушным никого. Он, как чарующая пелена окутывает зал и держит в приятном эмоциональном напряжении весь вечер.

Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк Концерт Лары Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк 1/10

Концерт-спектакль состоял из четырех актов, и вначале каждого Лара Фабиан делилась со зрителями историями из своей творческой жизни (о старте карьеры, как выступлении на Евровидении-1998 изменило ее жизнь навсегда, а также трогательно рассказывала о своем отце и маме).

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Компанию на сцене Фабиан составили лишь три бэк-вокалистки (сестры) и пианист, который во втором отделении концерта превратился в ди-джея и встал за пульт.

Лара Фабиан Фото: Юрий Стефаняк

Исполняя одну из лирических песен, Лара Фабиан не сдержала эмоций и расплакалась прямо на сцене. Украинские поклонники растрогали певицу, когда она увидела в зале тысячи зажегшихся маленьких огоньков. Эмоции нахлынули настолько, что певица даже на время прекратила исполнять композицию и дала себе время успокоится, общаясь со зрителем.

Кроме того, во время двухчасового концерта певица признавалась несколько раз в любви Киеву, Украине и украинской публике. Неоднократно со сцены звучало "Дякую" и "Я вас люблю".

На бис Лара Фабиан исполнила всеми любимую потрясающую песню Je t'aime.

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