Рай для туриста: в Шотландии открывают отель, где вместо воды из кранов течет пиво

Сегодня, 13:59

Гостиница будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво

Настоящий паб в каждом номере. Фото: pixabay
Настоящий паб в каждом номере. Фото: pixabay

Совсем недавно британец проехал 21 страну и 37000 км ради пива, но, наверняка, было бы проще просто остановиться в новом отеле по-соседству. Пивной бренд BrewDog, штаб-квартира и пивоварня которого расположены в шотландском городке Эллон, планирует открыть необычный отель DogHouse. Гостиница будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных комнатах разместят холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog, сообщает Новое Время

DogHouse будет расположен по соседству с пивоваренным заводом, а значит проблем с пивоснабжением у постояльцев возникнуть не должно. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.


Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com

Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com

Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com

Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За 10 лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.

"DogHouse – наш подарок страстным поклонникам крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", – подчеркнул соучредитель BrewDog Джеймс Уатт. Также Уатт добавил, что это уникальное место поможет всем желающим достичь пивной нирваны.

Напомним, ранее ученые сделали неожиданное заявление о пользе пива.

О том, где пивом лечат у нас в Украине, смотрите на видео ниже:
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