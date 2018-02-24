Рай для туриста: в Шотландии открывают отель, где вместо воды из кранов течет пиво
Гостиница будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво
Совсем недавно британец проехал 21 страну и 37000 км ради пива, но, наверняка, было бы проще просто остановиться в новом отеле по-соседству. Пивной бренд BrewDog, штаб-квартира и пивоварня которого расположены в шотландском городке Эллон, планирует открыть необычный отель DogHouse. Гостиница будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных комнатах разместят холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog, сообщает Новое Время
DogHouse будет расположен по соседству с пивоваренным заводом, а значит проблем с пивоснабжением у постояльцев возникнуть не должно. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.
Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com
Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com
Это действительно рай для туриста. Фото: brewdog.com
Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За 10 лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.
"DogHouse – наш подарок страстным поклонникам крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", – подчеркнул соучредитель BrewDog Джеймс Уатт. Также Уатт добавил, что это уникальное место поможет всем желающим достичь пивной нирваны.
Напомним, ранее ученые сделали неожиданное заявление о пользе пива.
О том, где пивом лечат у нас в Украине, смотрите на видео ниже:
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