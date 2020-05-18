Райан Гослинг вернется в космос в новом триллере от режиссеров комедии "Мачо и Ботан"

Это будет экранизация нового романа автора "Марсианина"

Режиссеры комедии "Мачо и Ботан", в которой сыграли звездами Голливуда Бри Ларсон и Джона Хиллом, снимут экранизацию нового романа автора "Марсианина", в которой Райан Гослинг сыграет главную роль. Об этом сообщает издание Variety.

Райан Гослинг Фото: Getty Images

Знаменитые режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер присоединились к работе над экранизацией нового романа американского писателя Энди Вейера, который прославился благодаря фантастическому роману "Марсианин". Книга была для Энди Вейера дебютом, но мгновенно обрела популярность и стала бестселлером. Одноименный фильм режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном обрел большой успех в прокате и получил семь номинаций на "Оскар".

Кадр из фильма "Марсианин" Фото: Imdb.com

Рабочее название предстоящей книги – "Проект Святая Мария". Это история о космонавте, которому поручено спасти Землю. Книга поступит в продажу весной 2021 года. Производством экранизации займется киностудия MGM, которая приобрела права на книгу за внушительную сумму, состоящую из семь цифр.

Ранее Райан Гослинг уже снимался в роли космонавта, сыграв Нила Армстронга в фильме "Человек на Луне".

Продюсерами триллера выступят Райан Гослинг, Кен Као, Энди Вейр, а также Эми Паскаль, которая продюсировала фильмы "Маленькие женщины", "Человек-паук: Вдали от дома", "Секретное досье". Также к продюсерской группе присоединился Адитья Суд, который работал над "Марсианином".

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