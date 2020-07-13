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Райан Рейнольдс и Lil Wayne: кто из мировых звезд принимал участие в шоу "Маска" (The Masked Singer)

Сегодня, 17:28

Звездные детективы проекта будут угадывать личности участников вместе со зрителями

Телеканал "Украина" активно работает над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив "Маска" обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении.

Личности участников хранятся в строжайшей тайне: о том, что артист принимает участие в шоу, не должны узнать даже члены его семьи. Проект получил популярность в нескольких десятках стран мира, в нем принимали участие топовые артисты. Телеканал "Украина" предлагает ознакомиться, кто из мировых знаменитостей в свое время скрывался под маской.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

Для каждого участника команда проекта разрабатывает уникальный костюм, который покроет героя с головы до ног и не даст зрителям ни малейшего шанса угадать, кто скрывается под маской. Единственная возможность раскрыть личность участника – узнать его по голосу, когда тот будет исполнять песни на сцене шоу. Но поверьте, "маски" сделают все возможное, чтобы запутать зрителя и до последнего сохранить интригу.

В разное время знаменитости представали перед зрителями в образах оленя, льва, робота, пришельца, дерева, утки, фламинго, кукурузы и даже яйца. А скрывались под масками такие знаменитости, как актер Райан Рейнольдс, рэперы Lil Wayne и T-Pain, певицы Келли Осборн и Ла Тойя Джексон, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг, певец Seal, дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур, актриса Румер Уиллис и многие другие.

Телеканал "Украина" готовит украинскую адаптацию шоу "Маска"
Телеканал "Украина" готовит украинскую адаптацию шоу "Маска"
Фото: пресс-служба

"Как только в СМИ появилась информация о приобретении каналом прав на формат, многие наши звезды сами предложили свое участие, – говорит директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро. – В нашем шоу будут принимать участие известные в стране актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, звезды телевидения и шоу-бизнеса. Главное требование к участникам – умение петь, и желание включаться в игру перевоплощений".

Вместе со зрителями угадывать личности "масок" будут звездные детективы проекта. Это топовые артисты шоу-бизнеса, которые владеют не только особыми музыкальными знаниями и умениями, но и отменными качествами детективов. В разных странах ими становились такие мировые звезды, как Рита Ора, Николь Шерзингер, Линдси Лохан, Робин Тик и многие другие. Кто станет судьями украинской адаптации, канал "Украина" пока держит в секрете, но точно известно, что этих знаменитостей знает каждый украинский зритель.

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