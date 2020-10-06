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Райан Рейнольдс стал персонажем онлайн-игры и спасает мир. Первый трейлер комедии "Главный герой"

Сегодня, 16:44

От создателей "Дэдпула"

Знаменитый канадский актер Райан Рейнольдс возвращается на большие экраны после карантина с новой ролью. Актер играет персонажа видеоигры в комедийном боевике "Главный герой" (Free Guy) режиссера Шона Леви ("Ночь в музее", "Очень странные дела", и фильм определенно обречен на успех.

Райан Рейнольдс в фильме Free Guy
Райан Рейнольдс в фильме Free Guy
Фото: Скриншот из YouTube

В трейлере, опубликованном на YouTube-канале 20th Century Studios персонаж Райана Рейнольдса живет в городе Free-city и имеет все, что ему необходимо, кроме, разве что, девушки, которая ему нравится. Парень (имя героя) все же решает с ней познакомиться и узнает от нее, что на самом деле он и весь город – часть онлайн-игры. С этого момента его жизнь кардинально меняется. Он решает подстроить правила игры под себя, а в итоге ему предстоит спасти мир игры от уничтожения.

Зрители также увидят в фильме британскую актрису Джоди Комер ("Убивая Еву"), Джо Кири ("Очень странные дела"), Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо"). В фильмографии сценаристов фильма Мэтта Либермана и Зака Пенна числятся такие кинохиты, как "Семейка Аддамс", "Мстители", "Первому игроку приготовиться".

Премьера фильма "Главный герой" в Украине ожидается 11 декабря 2020 года.

Смотрите трейлер фильма "Главный герой":

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