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Разрушительная битва монстров: появился трейлер блокбастера "Годзилла 2"

Фильм является продолжением картины 2014 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
"Годзилла 2: Король монстров"
"Годзилла 2: Король монстров"
Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец-то выпустила еще один трейлер блокбастера "Годзилла 2: Король монстров", кадры которого уже есть в сети. Видео демонстрирует гигантских существ, которые сражаются друг с другом.

Режиссером фильма выступил Майкл Догерти, принимавший участие в создании сценария для "Людей Икс 2" и "Людей Икс: Апокалипсиса".

Стоит отметить, что фильм является продолжением ленты "Годзилла" 2014 года о древнем чудовище. Человечеству предстоит найти силы для борьбы с ним.

В фильме снимаются Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Чжан Цзыи и Чарльз Дэнс. Премьера картины намечена на 31 мая 2019 года.

Напомним, ранее на канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали сник-пик (нарезка кадров – Ред.) фильма "Годзилла: Король монстров". На кадрах видны исполнители главных ролей, монстров, которые хотят разрушить все на своем пути и Годзиллу. Также в сети есть еще один трейлер киноленты.

Смотрите видео о неизвестных версиях  версии известных фильмов:

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Источник: Сегодня
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