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Ремейки, фильмы Marvel и много "Аватаров": весь список фильмов Disney до 2027 года

Зрители увидят много частей "Аватара" и "Звездный войн"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
"Аватар"
"Аватар"
Фото: YouTube

Кинокомпания Disney, похоже, что в ближайшие несколько лет выпустит рекордное количество блокбастеров: от супергеройскиз блокбастеров Marvel до "Аватаров" Джеймса Кэмерона.

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А все потому, что после приобретения 21st Century Fox корпорация Disney выпустила обновленный список релизов аж до 2027 года, куда теперь входят фильмы от студии Disney, Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, Fox Searchlight и Blue Sky Studios.

Так, согласно списку, "Аватаров" в ближайшие годы выйдет три фильма, "Звездных войн" – тоже три, ну а Marvel выпустит сразу восемь фильмов! Disney выпустит ремейки своих же мультфильмов – на очереди "Аладдин", затем "Мулан", о котором мы писали ранее, сиквел "Малефисенты" и другие картины.

Список грядущих премьер Disney выглядит так:

2019 год

  • "Аладдин" – 23 мая
  • "Темный Феникс" (Fox) – 7 июня
  • "История игрушек 4" – 20 июня
  • "Али, рули!" (Fox) – 11 июля
  • "Король лев" – 18 июля
  • "Камуфляж и шпионы" (Fox) – 15 августа
  • "К звездам" (Fox) – 20 сентября,
  • "Невероятный мир глазами Энцо" (Fox) – 26 сентября
  • "Малефисента: Владычица тьмы" – 17 октября
  • "Женщина в окне" (Fox) – 24 октября
  • "Дерзкий вызов" (Fox) – 14 ноября
  • "Холодное сердце 2" – 28 ноября
  • "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" – 19 декабря
  • "Зов предков" (Fox) – 26 декабря 2019

2020 год

  • "Под водой" (Fox) – 10 января, 
  • "Kingsman: Большая игра" (Fox) – 27 февраля
  • "Вперед" – 4 марта, 
  • "Мулан" – 25 марта,
  • "Новые мутанты" (Fox) – 3 апреля
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 30 апреля
  • "Артемис Фаул" – 28 мая
  • Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 июня
  • "Свободный" (Fox) – 2 июля
  • "Закусочная Боба" (Fox) – 16 июля
  • "Круиз по джунглям" – 23 июля
  • "Айван, единственный и неповторимый" – 13 августа
  • "Смерть на Ниле (Fox) – 1 октября
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября
  • "Ron’s Gone Wrong" (Fox) – 5 ноября
  • Пока неизвестный мультфильм Disney – 25 ноября
  • "Вестсайдская история" (Fox/Amblin) – 17 декабря
  • "Стервелла" – 24 декабря

2021 год

  • Пока неизвестный фильм Marvel – 12 февраля
  • "Нимона" (Fox) – 5 марта
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 11 марта
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая
  • Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня
  • "Индиана Джонс 5" – 8 июля
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 30 июля
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 октября
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября
  • Пока неизвестный мульфильм Disney – 24 ноября
  • "Аватар 2" (Fox) – 17 декабря

2022 год

  • Пока неизвестный фильм Marvel – 18 февраля
  • Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 марта
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая
  • Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 июля
  • Пока неизвестный фильм Marvel – 29 июля
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 7 октября
  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 4 ноября
  • Пока неизвестный мульфильм Disney – 23 ноября
  • Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 16 декабря

2023 год

  • Пока неизвестный live-action фильм Disney – 17 февраля
  • "Аватар 3" (Fox) – 22 декабря

2024 год

Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 20 декабря

2025 год

"Аватар 4" (Fox) – 19 декабря

2026 год

Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 18 декабря

2027 год

"Аватар 5" (Fox) – 17 декабря

Напомним, Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

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Источник: Сегодня
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