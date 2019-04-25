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Рене Зеллвегер – 50! Лучшие роли несравненной актрисы

Мы все помним Рене Зеллвегер в Роли Бриджит Джонс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Рене Зеллвегер - 50!
Рене Зеллвегер - 50!
Фото: Getty Images

Сегодня, 25 апреля, американская актриса, продюсер и просто красотка Рене Зеллвегер празднует свой день рождения. У звезды юбилей – 50 лет! Впрочем, звезда не выглядит на этот возраст, а сейчас она еще и похудела, и помолодела. 

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые знаковые роли голливудской актрисы. Мировая слава к Рене пришла после роли Бриджит Джонс в фильме "Дневники Бриджит Джонс".

"Сестричка Бетти"

Зеллвегер в фильме сыграла потерявшую память официантку из Канзаса, помешанную на мыльных операх. Эта роль принесла актрисе победу в номинации "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2001 году. Хоть этот фильм был в пятерке успешных картин, в которых сыграла актриса, именно этот год стал для нее самым успешным.

"Дневник Бриджит Джонс"

За роль полноватой, одинокой и неудачливой англичанки Рене Зеллвегер получила свою первую номинацию как лучшая актриса на премию "Оскар" и британскую премию BAFTA. Героиня этого фильма решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь. Ей уже за тридцать, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет — совсем одна.

"Чикаго"

Роль в экранизации мюзикла принесла Рене Зеллвегер вторую номинацию на престижную кинопремию "Оскар". По сюжету, Рокси Харт мечтает о песнях и танцах и о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении, когда несколько очень неправильных шагов приводят обеих на скамью подсудимых.

"Холодная гора"

Картина получила смешанные рецензии от ведущих критиков и не самый широкий успех, но Рене наконец получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Фильм рассказывает историю Инмана, бедного плотника в штате Северная Каролина, и Ады, дочери преподобного Монро, владельца имения под названием Чёрный Лог возле городка Холодная гора, в самом начале их отношений. Обоих тянет друг к другу, однако начавшаяся война между Севером и Югом разлучает их буквально сразу после первого поцелуя.

"Дело 39"

В фильме Рене сыграла социального работника, направленного на опеку подвергаемой насилию со стороны родителей девочки. По ходу повествования героине Зеллвегер предстоит выяснить, что девочка вовсе не жертва, а совсем наоборот. В триллере актриса успешно перевоплотилась в новую и в новом жанре.

Напомним, в сети появился первый трейлер нового сериала от Netflix "Что/если", в котором сыграла Рене Зеллвегер.

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Источник: Сегодня
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