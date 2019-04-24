Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рене Зеллвегер манипулирует людьми в новом сериале Netflix

Роль в сериале "Что/если" станет первой работой в сериальном проекте с 1992 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Рене Зеллвегер в новом сериале "Что/если"
Рене Зеллвегер в новом сериале "Что/если"
Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что актриса Рене Зеллвегер сыграет в присохологичском триллере от Netflix  "Что/если". Наконец-то в сети появился первый трейлер нового сериала.

Проект будет представлять собой жанровую антологию в стиле неонуар, все эпизоды которой связаны друг с другом исключительно через героиню Зельвегер. Героиня Рене – загадочная женщина Анна, которая манипулирует людьми, заставляя их делать непривычные для себя вещи.

Для Зеллвегер роль в "Что/если" станет первой работой в сериальном проекте с 1992 года. Помимо нее в шоу также приняли участие Джейн Леви (племянница Джека Торренса из сериала "Касл-Рок"), Луис Хертхум (отец Долорес из "Мира Дикого Запада"), а также Блейк Дженнер из сериала "Лузеры".

Шоураннером "Что/если" стал автор сериала "Реванш" Майк Келли. Сериал "Что/если" выйдет на платформе Netflix 24 мая 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился первый снимок актрисы Рене Зеллвегер в образе главной героини фильма о легендарной американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Смотрите видео о том, как Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Netflix опубликовал трейлер арт-хоррора «Совершенство» Netflix опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман Звезда «Стартрека» Джон Чо сыграет главную роль в сериале-адаптации аниме от Netflix
сериал рене зеллвегер Netflix
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Тают во рту: Капустные котлеты в духовке
Тают во рту: Капустные котлеты в духовке
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:50Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Новости партнеров

Салат Принц Конкурент салату Оливье
Салат Принц Конкурент салату Оливье
Ягодный летний торт без выпечки
Ягодный летний торт без выпечки
Быстрый торт на кефире
Быстрый торт на кефире
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин