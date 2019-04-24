Рене Зеллвегер манипулирует людьми в новом сериале Netflix

Роль в сериале "Что/если" станет первой работой в сериальном проекте с 1992 года

Рене Зеллвегер в новом сериале "Что/если" Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что актриса Рене Зеллвегер сыграет в присохологичском триллере от Netflix "Что/если". Наконец-то в сети появился первый трейлер нового сериала.

Проект будет представлять собой жанровую антологию в стиле неонуар, все эпизоды которой связаны друг с другом исключительно через героиню Зельвегер. Героиня Рене – загадочная женщина Анна, которая манипулирует людьми, заставляя их делать непривычные для себя вещи.

Для Зеллвегер роль в "Что/если" станет первой работой в сериальном проекте с 1992 года. Помимо нее в шоу также приняли участие Джейн Леви (племянница Джека Торренса из сериала "Касл-Рок"), Луис Хертхум (отец Долорес из "Мира Дикого Запада"), а также Блейк Дженнер из сериала "Лузеры".

Шоураннером "Что/если" стал автор сериала "Реванш" Майк Келли. Сериал "Что/если" выйдет на платформе Netflix 24 мая 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился первый снимок актрисы Рене Зеллвегер в образе главной героини фильма о легендарной американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Смотрите видео о том, как Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет:

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