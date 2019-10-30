Рэйчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в новом байопике

В основу сценария лягут воспоминания близких и друзей Элизабет Тейлор

Рэйчел Вайс Фото: AFP

Английская актриса Рэйчел Вайс, которая впервые стала мамой, сыграет главную роль в байопике о жизни легендарной голливудской дивы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает Deadline.

Кстати, в Голливуде прошла неофициальная репетиция премии "Оскар", узнайте подробности в видео:

Уже известно даже название фильма – "Особые отношения". В основу сценария, над которым поработает Саймон Бофой ("Миллионер из трущоб"), лягут воспоминания близких и друзей Элизабет Тейлор. Кто станет режиссером проекта пока не говорится.

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что особое внимание будет уделено благотворительной деятельности Тейлор, а именно ее вкладу в борьбу с ВИЧ. Даты релиза пока нет. Актерский состав пока неизвестен.

Напомним, что не только Рэйчел Вайс сыграет в биографическом фильме. Например, голливудский актер Уилл Смит ищет для себя новые проекты и одним из них стал байопик под названием "Король Ричард".

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