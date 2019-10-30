Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рэйчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в новом байопике

В основу сценария лягут воспоминания близких и друзей Элизабет Тейлор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Фото: AFP

Английская актриса Рэйчел Вайс, которая впервые стала мамой, сыграет главную роль в байопике о жизни легендарной голливудской дивы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает Deadline.

Кстати, в Голливуде прошла неофициальная репетиция премии "Оскар", узнайте подробности в видео:

Уже известно даже название фильма – "Особые отношения". В основу сценария, над которым поработает Саймон Бофой ("Миллионер из трущоб"), лягут воспоминания близких и друзей Элизабет Тейлор. Кто станет режиссером проекта пока не говорится.

Читайте также:
Рэйчел Вайс: "Не думала, что когда-нибудь выйду замуж"

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что особое внимание будет уделено благотворительной деятельности Тейлор, а именно ее вкладу в борьбу с ВИЧ. Даты релиза пока нет. Актерский состав пока неизвестен.

Напомним, что не только Рэйчел Вайс сыграет в биографическом фильме. Например, голливудский актер Уилл Смит ищет для себя новые проекты и одним из них стал байопик под названием "Король Ричард".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Фаворитки" сыграет в марвеловском блокбастере Королевский гадюшник: о чем фильм "Фаворитка" Николь Кидман, Леди Гага и Эми Адамс: самые роскошные платья с репетиции "Оскара"
актриса роль байопик Элизабет Тейлор Рэйчел Вайс Особые отношения
Реклама

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем

Популярные статьи

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)