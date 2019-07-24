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Режиссер Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии

Ахтем Сеитаблаев стал режиссером фильма "Захар Беркут"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев
Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, с которым "Сегодня" сделали интервью, стал членом Европейской киноакадемии. Об этом сказано на странице Украинской киноакадемии в Facebook.

Смотрите видео о том, как Ахтем Сеитаблаев рассказал о творческих планах и семейных делах:

"Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской киноакадемии", – сказано в публикации.

Стоит отметить, что Ахтем Сеитаблаев стал 42-м украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков.

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Добавим, что Ахтем сыграл в более чем 25 фильмах и сериалах. Последняя роль была в ленте "Домой" – фильм принял участие в конкурсной программе 72-го Каннского международного кинофестиваля и получил Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Напомним, ранее режиссер фильма "Захар Беркут" Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе и актерском мастерстве.

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Источник: Сегодня
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