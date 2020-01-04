Режиссер Кевин Смит рассказал о шокирующей альтернативной концовке "Джокера"

Такой финал показалась создателям фильма слишком жестоким

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

Известный актер и режиссер Кевин Смит рассказал о шокирующей альтернативной концовке "Джокера", побившего всевозможные рекорды в 2019 году. Изначально, создатели фильма придумали более жестокий финал, но в последствии отказались от этой идеи.

О том, что "Джокер" мог закончиться по-другому, Кевин Смит рассказал в собственном подкасте Fatman Beyond. По словам артиста, альтернативный финал "чертовски хорош", чтобы им не поделиться.

Изначально, по задумке Тодда Филлипса, во время беседы в больнице Джокер начинает смеяться, собеседница спрашивает его, что смешного, на что он отвечает: "Просто вспомнил кое-что забавное".

"Нам показывают флешбэк со смертью Томаса и Марты Уэйн. И это именно Джокер их убивает, а Брюс (будущий Бэтмен) кричит и плачет. Джокер разворачивается, чтобы уйти, затем оборачивается, пожимает плечами и стреляет в ребенка. Титры", – поделился Смит.

Напомним, что в финале, который увидели зрители в минувшем году, главный злодей действительно убивает родителей будущего спасителя Готэма, но сам мальчик остается жив. Смит отметил, что был бы возмущен, если бы Брюс Уэйн погиб, ведь в этом мире "как будто нет Бэтмена".

Недавно мы писали, что "Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020".

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