Режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса

Это одна из самых престижных украинских наград в сфере культуры

Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, чей фильм "Захар Беркут" покажут в США и Канаде, стал лауреатом премии имени Василия Стуса. Церемония награждения состоялась 12 сентября в Киеве.

Ахтема Сеитаблаева наградили за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. Кинорежиссер получил диплом, денежное вознаграждение и статуэтку из рук декана Киево-Могилянской бизнес-школы Александра Саврука, сообщается на сайте PEN Ukraine.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев Фото: Украинский ПЕН

В своей речи Ахтем Сеитаблаев поблагодарил за награду и признался, что поражен отвагой и смелостью Василия Стуса.

"Я до сих пор не представляю, как ему удалось преодолеть свой страх перед молотом советской власти. Возможно, он нашел эти силы в себе, потому что верил в то, что делал и создавал, верил, что, несмотря на все, он не один в своей борьбе, что есть люди, которые его поддерживают, люди, которым не все равно", – сказал лауреат.

Премия имени Василия Стуса была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции. Ее ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции.

Накануне украинский фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля.

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