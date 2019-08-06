Режиссер "Маугли" снимет сиквел "Венома"

Главную роль вновь исполнит Том Харди

Энди Серкис Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что супергеройский фильм "Веном" получит сиквел. Более того, в продолжении фильма снова снимется Том Харди. Теперь же появилась информация о том, кто займет кресло режиссера. Продолжение будет снимать британский актер Энди Серкис, известный по фильму "Маугли", пишет Complex.

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Стоит отметить, что эта режиссерская работа станет для него третьей. До этого он снял ленты "Дыши ради нас" (2017) и "Маугли" (2018).

Широкую известность Серкис получил, сыграв Голлума в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец". Также актер и режиссер появился в оскароносной картине "Черная пантера".

Напомним, стриминговый сервис Netflix совместно с Энди Серкисом будет экранизировать "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

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