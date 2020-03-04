Эксклюзив

Режиссер Михаил Ильенко: "Толока" – это детский калейдоскоп, только вместо разноцветных камней – минуты и века"

Режиссер подробно рассказал, почему украинцам нужно посмотреть новый фильм

До премьеры украинского фильма "Толока" Михаила Ильенко осталось чуть больше двух недель, но рассказать о нем хочется уже сейчас. "Толока" создавалась по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості", а действие фильма охватывает более 400 лет и 12 важных фрагментов истории Украины!

Однако сама идея рассказать миру и самим украинцам о толоке родилась у Михаила Герасимовича чуть более 40 лет назад! И не просто рассказать, но подать красивую, сильную и смысловую историю любви, терпения и надежды.

Смотрите также видео о том, что Ирма Витовская рассказала о двух новых фильмах:

Мы пообщались с Михаилом Ильенко о его новом фильме "Толока". Режиссер назвал 12 безоговорочных причин, почему украинским зрителям стоит посмотреть фильм "Толока".

Режиссер Михаил Ильенко Фото: instagram.com/toloka_film

Фильм "Толока" является пошаговой инструкцией по строительству жилья в кризисной ситуации, приближения холодов при отсутствии пенобетона, профнастила, гипсокартона, а также других шансов на спасение.

Фильм напоминает о традиционном, но полузабытом, механизме толоки как способа объединения сообщества в кризисной ситуации при отсутствии шансов на спасение.

Фильм "Толока" настаивает на существовании улыбки как признака украинца в кризисной ситуации при отсутствии шансов на спасение.

Фильм "Толока" – это машина времени, которую можно взять напрокат на два часа по маршруту длиной в 400 лет, с возвращением к месту посадки.

Фильм "Толока" – это игровая приставка к истории Украины.

В фильме "Толока" народный артист Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, рыцарь ордена "За заслуги I, II и III степеней", лауреат театральной премии "Киевская пектораль", лауреат премии седьмого Международного театрального фестиваля Academy of Performing Arts Awards (Пекин/Китай) в номинации "Лучшая мужская роль" научит зрителей ловить и использовать шаровую молнию в лечебных целях!

Актер Богдан Бенюк в роли Винни-Пуха Ламанческого Фото: facebook.com/FilmToloka

В фильме вы сможете увидит Родословное дерево Украины, что появляется только в полной темноте столько раз в год, сколько раз вы пойдете на фильм "Толока".

В фильме "Толока" звучит песня "Украинская народная камасутра" в живом исполнении наших известных музыкантов.

Фильм "Толока" – это детский калейдоскоп, который многие прятали под подушку, когда ложились спать. Только вместо разноцветных камней – минуты и века.

Фильм "Толока" познакомит зрителей с украинскими долгожителями, включая собаку, которая родилась в XVII веке и вообще не собирается умирать.

Кадр со съемок фильма "Толока" Фото: facebook.com/FilmToloka

Фильм "Толока" основано на никем, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не подтвержденных, но абсолютно достоверных фактах, проверенных лично режиссером Михаилом Ильенко.

От толоки не отказываются – это грех, требующий немедленного раскаяния и искупления.

Отметим, что в фильме, как и в балладе Тараса Шевченко Екатерина, девушка обещает троим казакам стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое казаков погибли, а третьему удалось спасти брата, который на самом деле оказался любимым Катерины. По сюжету фильма, ждать "брата" ей придется не одно столетие. Этот рассказ пролетает сквозь историю Украины, воспроизводит ее драматические и героические эпизоды. Каждое испытание разрушает хату Екатерины. Но она упорно, как и многие поколения украинцев, снова и снова поднимает ее из руин. В широкий прокат фильм выходит 12 марта.

Напомним, что украинский фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского, поставленный в жанре эзотерического детектива, назван лучшим иностранным полнометражным фильмом на кинофестивале Monsters of Horror International Film Festival.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться