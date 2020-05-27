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Режиссер "Мистер и миссис Смит" снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом и Илоном Маском

Сегодня, 18:06

Известный режиссер присоединился к космическому фильму

Режиссером первого космического фильма, над которым работают Илон Маск и Том Круз совместно с NASA, стал 54-летний Даг Лайман. Об этом информирует Hollywood Reporter.

Даг Лайман снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом в главной роли
Даг Лайман снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом в главной роли
Фото: Getty Images

Как мы сообщали ранее, проект находился на ранних стадиях переговоров с NASA, но режиссерское кресло уже занято. Вскоре NASA подтвердило свое участие в проекте. Известно, что ради съемок в приключенческом боевике Том Круз полетит на Международную космическую станцию, поэтому можно утверждать, что, по крайней мере, часть фильма будет снята в настоящем космосе. Засекреченный проект может стать новым прорывом в кинематографе, ведь до этого во всех фильмах космические сцены с персонажами создавались с помощью компьютерной графики.

Том Круз полетит на МКС ради съемок фильма
Том Круз полетит на МКС ради съемок фильма
Фото: Getty Images

Интересно, что это не первое сотрудничество Дага Лаймана и Тома Круза. Ранее Даг Лайман снял фильмы "Грань будущего" и "Идентификацию Борна", в которых Том Круз сыграл главную роль. Даг Лайман также снял культовую киноленту "Мистер и миссис Смит" и продюсировал более двадцати других фильмов.

Дата выхода космического фильма неизвестна, точно так же, как и название студии, которая займется производством.

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Даг Лайман и Том Круз вынашивали идею фильма уже несколько лет, и теперь дуэт готов к реализации масштабного проекта. Но приступить к производству они смогут только после завершения текущих проектов. Том Круз снимается в фильме "Миссия невыполнима 7", съемки которой были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Даг Лайман завершает работу над фильмом "Поступь хаоса", который также выйдет в 2020 году.

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