Режиссер сериала "Чернобыль" впервые побывал в Чернобыле

Юхан Ренк прилетел в Украину в минувший уик-енд

Режиссер сериала "Чернобыль", который стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV, Юхан Ренк на прошлых выходных посетил Украину. Кинематографист побывал в Киеве, а также в Чернобыле и Припяти. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Несмотря на то, что Юхан Ренк создал резонансный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС, который перевернул представление многих иностранцев о происшедшем и в деталях осветил жизнь людей того времени, это первый визит режиссера в зону отчуждения.

Юхан Ренк и оператор ЧАЭС Алексей Бреус Фото: mkip.gov.ua

Дело в том, что большая часть съемок сериала "Чернобыль" проходила в Литве, поскольку там действуют 40-процентные кешрибейты. Это означает, что при выполнении ряда условий, страна возвращает продюсерам часть потраченных средств на производство. Системой кешрибейтов могут похвастаться все страны Европы.

Юхан Ренк отметил, что если бы в Украине на тот момент тоже действовала бы такая система, съемки сериала "Чернобыль" прошли бы на территории страны.

Кадр из сериала "Чернобыль" Фото: Скриншот из видео

В сентябре 2019 года был принят закон, который позволит Украине предложить иностранным кинематографистам кешрибейт до 30% стоимости производства фильма. Поэтому сейчас в Украине впервые проходят съемки фильма для Netflix "Последний наемник". Так, недавно Жан-Клод Ван Дамм был замечен в Бортничах на съемочной площадке проекта. Успешная реализация кинокартины может привлечь еще большее количество иностранных кинопроизводителей.

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