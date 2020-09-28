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Режиссер "Шестого чувства" снимает новый фильм. О чем следующий триллер М. Найта Шьямалана

Сегодня, 15:30

Знаменитый режиссер наконец-то раскрыл название своего нового фильма

Американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан, известный киноманам по триллерам "Шестое чувство", "Таинственный лес", показал первый постер своего нового фильма Old ("Старое"). Съемки фильма проходят в Доминиканской Республике, а вдохновением для сюжета послужил графический роман Sandcastle ("Замок из песка") Пьера Оскара Леви и иллюстратора Фдерерика Петерса.

М. Найт Шьямалан анонсировал свой новый фильм в Twitter и написал:

"Кажется чудом, что стою здесь и снимаю первый кадр своего нового фильма. Он называется Old".

На новом постере можно разглядеть слоган будущего фильма: "Это всего лишь вопрос времени".

Как сообщает Collider, Sandcastle ("Замок из песка") рассказывает о 13 людях, которые застревают на уединенном таинственном пляже, где сталкиваются со сверхъестественными силами. С героями начинает происходить необратимый процесс быстрого старения, и при этом они теряют какую-либо связь с внешним миром.

Интересно, что этот графический роман режиссер получил в подарок ко Дню отца, а прочитав, решил приобрести права на экранизацию. Несмотря на это сюжет романа не является полноценной сюжетной основой для фильма, а лишь вдохновением.

В актерском составе мы увидим Элайзу Сканлен ("Маленькие женщины", "Острые предмета", Гаэля Гарсию Берналь ("Сука любовь", "Вавилон"), Томасин Маккензи ("Кролик Джоджо").

Премьера фильма Old состоится 23 июля 2021 года.

Ранее мы сообщали, что HBO выпустит спецэпизод сериала "Эйфория" о жизни во время пандемии.

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кино съемки триллер
Источник: twitter.com/MNightShyamalan
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