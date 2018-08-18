Режиссеры "Игры престолов" рассказали об отношениях Джона Сноу и Дейенерис Таргариен в 8-м сезоне

Закрутили создатели шоу, но так круто закрутили!

Кадр из сериала "Игра престолов"

До старта нового сезона сериала "Игра престолов" осталось не так и много и букмекеры уже начали принимать ставки, кто займет Железный трон. Фанаты, конечно, строят различные теории относительно дальнейшего развития отношений Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. И недавно режиссеры Алан Тейлор и Джереми Подесва рассказали некоторые подробности заключительного сезона.

Они сообщили, что сцена, в которой зрители узнают, что Джон Сноу приходится Матери драконов племянником, очень важна для будущего героев.

"Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей того, что между ними действительно происходило. Мы создатели момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем и к каким последствиям приведут их действия", – говорят они.

Но будет ли племянник сражаться с тетей за трон? Или они будут править вместе?

Напомним, стало известно, что в 8-м сезоне зрители снова смогут увидеть Рейгара Таргариена – во флэшбэках.