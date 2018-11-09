"Рик и Морти" стал самым кровожадным мультсериалом в истории

В одном эпизоне погибает в среднем 26 персонажей

Кадр из мультсериала "Рик и Морти"

Хоть в этом году анимационное шоу "Рик и Морти" стало лучшим мультсериалом и получило премию Creative Arts Emmy Awards, теперь его считают еще и самым кровожадным в истории.

В "Рике и Морти" можно найти концентрацию смертей больше, чем в любом другом шоу из тех, что доступны сегодня на стриминговых сервисах. Об этом пишет NME, ссылаясь на исследование BuzzBingo.

Согласно подсчетам, за 31 эпизод трех сезонов шоу погибли 808 персонажей. То есть примерно по 260 за сезон и по 26 – за эпизод.

Вторую строчку негативного топа занял боевик "Мир Дикого Запада" – с 25,9 смертей на серию, а третье место досталось "Ходячим мертвецам" с 23,2 смертями за эпизод. Объективно говоря, в "Ходячих" погибло гораздо больше персонажей, так что речь идет о концентрации смертей на один эпизод шоу. Тут у "Рика и Морти" нет равных.

Напомним, в сети появился взрывной тизер четвертого сезона анимационной пародии на все имеющиеся в природе клише как научной, так и не особо фантастики – "Рика и Морти" (Rick and Morty). Ролик опубликован в официальном Twitter шоу.