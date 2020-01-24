Рики Мартин показал митинг и полицию в новом клипе Tiburones

Певец хотел показать универсальную историю человеческих отношений

Певец Рики Мартин Фото: instagram.com/ricky_martin

Известный певец Рики Мартин, который в четвертый раз стал отцом, выпустил новую песню Tiburones, а также клип на нее.

Смотрите в видео, почему Рики Мартин сменил шоу-бизнес на семью:

В ролике артист проходит сквозь полицейский отряд, готовый разгонять митингующих людей. Все это напоминает недавний клип Оззи Осборна.

Однако в видео Рики Мартин и сотоварищи настроены куда более доброжелательно. Демонстранты заставляют полицейских отказаться от выполнения приказов исключительно благодаря силе любви.

"То, что я хотел с этим видео, это запечатлеть очень универсальную историю, и именно поэтому я хотел снять ее в Пуэрто-Рико. И песня, и видео воплощают в себе все эмоции, энергию и чувства, которые являются символическими, когда мы собираемся вместе", – отметил Рики Мартин.

Напомним, Рики Мартин официально вступил в брак со своим партнером, художником Джваном Йосефом в 2018 году. Певец решился рассказать откровенную историю их знакомства и отношений.

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