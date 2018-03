Рим в кадре: где снимались сцены популярных фильмов

Рим – один из самых популярных городов, где снималось множество кинолент, в том числе и оскароносных

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Недавно мы писали о том, что огромное количество фильмов были сняты в Нью-Йорке. Немудрено, что несколько поколений, которые выросли на этих фильмах, мечтают попасть не просто в "город Большого Яблока", а в самые популярные места из любимых кинолент. Также мы писали о том, что множество сцен было снято в самом романтическом городе – столице Франции. Теперь мы хотим вспомнить не менее романтичный город, где было снято большое количество фильмов, в том числе и оскароносных – в Риме.

"Римские каникулы"

Одри Хепберн и Грегори Пек Кадр из фильма "Римские каникулы"

Юная принцесса несуществующего государства Анна (Одри Хепберн) находится с официальным визитом в Риме. Там она знакомится с журналистом и эта встреча меняет их жизни. Фильм получил три "Оскара", в том числе и за лучшую женскую роль.

Места: фонтан Треви (Fontana di Trevi), Пьяцца Венеция (Piazza Venezia), Пантеон (Pantheon), Площадь Испании (Piazza di Spagna), Испанская лестница (Scalinata della Trinita dei Monti), Колизей (Colloseum), Виа Маргутта (Via Margutta, 51), Театр Марцелла (Teatro di Marcello), замок Святого Ангела (Castel SantAngelo)

"Ангелы и демоны"

Том Хэнкс Кадр из фильма "Ангелы и демоны"

Экранизация одноименного бесцеллера Дэна Брауна. События происходят в основном в Ватикане, однако, снимать внутри Ватикана продюсерам не разрешили и его пришлось воссоздавать в похожих интерьерах Рима. В главных ролях несравненные Том Хэнкс и Стеллан Скарсгард.

Места: Пантеон, Пьяцца-дель-Пополо, библиотека Angelica (Piazza di Sant'Agostino, 8), Пьяцца Навона, Сант-Аньезе-ин-Агоне (Via di Santa Maria dell'Anima, 30/A), Санта-Мария-делла-Витториа (Via 20 Settembre, 17)

"Римские приключения"

Джесси Айзенберг и Эллен Пейдж Кадр из фильма "Римские приключения"

Это невероятная и романтическая комедия с привкусом абсурда, впрочем, как и все фильмы Вуди Алена. В фильме рассказывается истории нескольких совершенно разных людей, которых ждут невероятные встречи, приключения и исполнения желаний в Риме. Звездный состав киноленты (Вуди Аллен, Алек Болдуин, Пенелопа Крус) просто обрекли фильм на успех.

Места: Испанская лестница (Scalinata della Trinita dei Monti), фонтан Треви (Fontana di Trevi), Алтарь Мира (Museo dekk Ara Pacic), Пьяцца Венеции (Piazza Venezia) , Народная площадь (Piazza del Popolo), вилла Боргезе(Villa Borghese), Театро Арджентина (Largo di Torre Argentina, 52), Парко-делла-Музика (Via Pietro de Coubertin, 30), Caffè della Pace (Via Della Pace, 3-7), Септимиевы ворота (Porta Septimiana)

"Агенты А.Н.К.Л."

Арми Хаммер и Генри Кавилл Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."

События происходят в двух городах – Берлине и Риме. Берлин холодный и резкий, символизирующий холодную войну. Рим же с атмосферой 60-х: пышный, яркий, чувственный, наполненный вечной красотой. Арми Хаммер, Генри Кавилл, Алисия Викандер, Хью Грант превратили киноленту в шедевр.

Места: Виа дей Фори Империали (Via dei Fori Imperiali), Колизей (Colloseum), Испанская лестница (Scalinata della Trinita dei Monti), фонтан Баркачча (Piazza di Spagna), Колонна Траяна (Via dei Fori Imperiali), Пьяцца Венеция (Piazza Venezia), Grand Hotel Plaza (Via del Corso, 126), Театр Марцелла (Teatro di Marcello)

"Ешь, молись, люби"

Джулия Робертс Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Фильм снят по мотивам одноименной книги писательницы Элизабет Гилберт. По сюжету героиня после развода с мужем отправляется в путешествие на год: сначала в Италию, потом в Индию и на Бали. В главной роли Джулия Робертс.

Места: Фонтан Четырех рек, Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне, Antico Caffè della Pace, Мавзолей Августа, Osteria dell'Antiquario, Ресторан Santa Lucia.

