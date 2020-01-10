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"Ривердэйл", "Флэш", "Бэтвумен" и другие: The CW продлил на новые сезоны популярные сериалы

Сериал "Сверхъестественное" закрывают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Кадр из сериала "Флэш"
Кадр из сериала "Флэш"
Фото: YouTube

Канал The CW, который ранее опубликовал трейлер сериала "Кризис на бесконечных Землях", продлил более десятка своих проектов на дополнительные сезоны. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что руководство телеканала одобрило седьмой сезон сериала "Флэш", пятый "Ривердэйла", второй "Бэтвумен", пятый "Супергерл".

Также обновленными вернутся: "Нэнси Дрю", "Легенды завтрашнего дня", "Черная молния", перезапуск "Зачарованных", "Династия", "Во тьме", "Наследие" и "Розуэлл, Нью-Мексико".

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Кроме того, параллельно продюсеры заказали тринадцать серий для спин-оффа "Ривердэйла" — "Кэти Кин". В будущем сезоне канал запустит несколько новых проектов: сиквел "Мрачных теней", ребут "Уокера, техасского рейнджера", "Супермен и Лоис" и спин-офф "Стрелы".

В то же время, зрителям придется попрощаться со "Сверхъестественным" (закрывается после 20 сезонов), "Стрелой" (после восьмого) и "Сотней" (после седьмого).

Напомним, ранее канал CW определился с датами выхода в эфир финальных серий текущих сезонов практически всех своих сериалов.

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