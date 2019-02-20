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Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон снимут новый сериал

Актрисы выступят продюсерами проекта и исполнительницами главных ролей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Фото: AFP

Только недавно в сети появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2" с Риз Уизерспун, как появилась информация о новом проекте, в котором сыграет голливудская блондинка.

Как оказалось, Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон стали продюсерами нового сериала. Проект будет снят по книге журналиста CNN Брайана Стеллера, написанной в жанре документальной прозы о закулисье утреннего телешоу, пишет Cheatsheet. 

За право снять этот сериал боролись Netflix и Showtime, но пальму первенства взяла компания Apple, которая решила расширяться в этой сфере и в результате заполучила звезд Голливуда. Стоит отметить, что актрисы также сыграют в шоу главные роли.

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Отмечается, что за съемки в одной серии Энистон будут платить 1,1 миллиона долларов. Такую же сумму будет получать и Уизерспун. О том, как будет называться новый проект, а также дата его релиза, пока не сообщается.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон в вечернем шоу Джеймса Кордена рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел, но этого не случится. Как объяснила звезда, проблема заключается в мужской части актерского состава.

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Источник: Сегодня
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