Роберту Де Ниро – 77 лет! ТОП-8 фильмов с легендарным голливудским актером
Яркие перевоплощения звезды "Крестного отца"
Сегодня, 17 августа, знаменитому голливудскому актёру, обладателю премий "Оскар" Роберту Де Ниро исполняется 77 лет.
Благодаря творческому союзу Де Ниро с такими легендарными режиссёрами, как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, мир увидел такие культовые фильмы: "Крёстный отец 2", "Таксист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Бешеный бык", "Славные парни" и многие другие.
Актёр был удостоен двух премий "Оскар": за исполнение роли будущего главы одного из сильнейших мафиозных кланов Корлеоне – Вито Корлеоне в фильме "Крёстный отец 2", а также за роль известного американского боксёра Джейка Ламотты в фильме "Бешеный бык".
Творческое амплуа актёра поистине многогранно. Он – жестокий мафиози Вито Корлеоне в "Крёстном отце 2", удостоенный за эту роль кинопремии "Оскар". В фильме "Таксист" мы видим уставшего от общества ветерана вьетнамской войны, который решает сам навести в городе порядок.
Де Ниро – авантюрный и предприимчивый "мозг" и организатор отвлечения внимания общественности во время президентских выборов США в ленте "Плутовство" (второе название "Хвост виляет собакой"). А в ленте "Бешеный бык" актёр уже в роли боксёра Джейка Ла Мотты, принесшей Де Ниро "Оскар". Ла Мотта самостоятельно строит карьеру в боксе и не соглашается на "договорной" бой на ринге. Участие во многих комедийных фильмах Роберта Де Ниро гарантирует им успех у зрителей.
Сегодня.Lifestyle рассказывают о ярких фильмах с Робертом Де Ниро, которые вы можете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.
Бен Уитакер, которого играет Роберт Де Ниро, пенсионер и вдовец. Без дела Бен сидеть не умеет и однажды, увидев листовку, о том, что в интернет-магазин модной одежды приглашаются на работу люди пенсионного возраста, решает наняться туда стажёром.
Офис магазина, которым руководит Джулс Остин, находится в помещении той же типографии, где Бен проработал сорок лет. Все сотрудники офиса, включая саму Джулс, очень молоды и не всегда знают, как правильно реагировать на столь взрослого коллегу.
Фильм, получил шесть премий "Оскар". Это продолжение истории гангстерского клана Корлеоне, в которой Роберт Де Ниро сыграл будущего главу одного из сильнейших мафиозных кланов – Вито Корлеоне.
Молодое поколение гангстеров клана жестоко и готово к самым бесчестным методам. Ради достижения своей цели они не остановятся ни перед чем. Но именно такой подход, который отличается от признанного в клане, обеспечивает успешную интеграцию клана в большой бизнес Америки. Как же не потерять контроль над кланом?
Отставной ветеран вьетнамской войны, Трэвис Бикл, в исполнении Роберта Де Ниро, одинокий 26-летний мужчина, который после вьетнамской войны вернулся домой и работает ночным таксистом. Пассажиры сменяются один за другим, каждый со своими странностями и не всегда благочестивыми рассказами. Одиночество Бикла и осознание, что он зря рисковал жизнью на войне во Вьетнаме порождает в нём желание навести порядок в городе.
Америка времён сухого закона, 1930-й год. Закон сухой, а подпольный бизнес – спиртное становится достоянием мафии. Аль Капоне, влиятельный американский гангстер, которого на экране воплотил Роберт Де Ниро, находит связи в администрации города. В результате его нелегальный бизнес процветает. Но группа специальных агентов министерства финансов США будет всевозможными методами противостоять незаконной деятельности Аль Капоне.
Сэм Ротштейн, которого сыграл Роберт Де Ниро, профессиональный игрок. Деньги и власть всегда интересовали его. Однажды боссы мафии предложили управлять крупнейшим в Лас-Вегасе казино. Он согласился, но при условии, что всё решать будет сам.
Однажды Сэм влюбляется в элитную проститутку Джинджер Маккену и, несмотря на многие разногласия между ними, женится на ней и даже доверяет ей единственный ключ от двух миллионов долларов наличными в ячейке банка…
Дон Гриффин, в исполнении Роберта Де Ниро, и Элли Гриффин, которую играет Дайан Китон, вырастили детей и одного приёмного ребёнка, построили дом, но разведены уже восемь лет. Их приёмный сын Алехандро решил жениться, а его родная мать, истинная католичка, живёт в Колумбии и служит у Епископа. Развод для неё очень большой грех. Поэтому Алехандро не рассказал ей о разводе своих приёмных родителей.
Ради свадьбы сына родная мать Алехандро преодолевает свой страх летать на самолёте и нарушает обет не покидать Колумбию. Прилетает она не одна, а со своей дочерью, которая далеко не так проста, как может сразу показаться.
Семья Манцони, великого мафиози, которого играет Роберт Де Ниро, вынуждена скрываться после того, как он донёс ФБР на своих подельников. Теперь он – писатель Блейк и вместе со своей семьёй проходит по программе защиты свидетелей.
Они вынуждены переезжать вместе с их собакой по имени Малавита с одного места на другое. Фамилию, место жительства, даже внешность поменять можно, а вот характер – это вряд ли. Всё это время представители ФБР во главе с агентом Стенсфилдом круглосуточно следят за его домом и ведут "прослушку" телефонов Блейка/Манцони.
В основу сюжета фильма легли реальные события – истории Бернарда Мейдоффа, которого в фильме блестяще исполнил Роберт Де Ниро. В начале 1960-х Мейдофф основал свою фирму на Уолл-стрит. За много лет фирма превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Мейдофф стал пользоваться репутацией успешного брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа.
Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не стало известно, что "детище" просто превратилось в крупную финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд.
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