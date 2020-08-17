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Роберту Де Ниро – 77 лет! ТОП-8 фильмов с легендарным голливудским актером

Яркие перевоплощения звезды "Крестного отца"

Сегодня, 17 августа, знаменитому голливудскому актёру, обладателю премий "Оскар" Роберту Де Ниро исполняется 77 лет.

Благодаря творческому союзу Де Ниро с такими легендарными режиссёрами, как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, мир увидел такие культовые фильмы: "Крёстный отец 2", "Таксист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Бешеный бык", "Славные парни" и многие другие.

Актёр был удостоен двух премий "Оскар": за исполнение роли будущего главы одного из сильнейших мафиозных кланов Корлеоне – Вито Корлеоне в фильме "Крёстный отец 2", а также за роль известного американского боксёра Джейка Ламотты в фильме "Бешеный бык".

Роберт Де Ниро Фото: Getty Images

Творческое амплуа актёра поистине многогранно. Он – жестокий мафиози Вито Корлеоне в "Крёстном отце 2", удостоенный за эту роль кинопремии "Оскар". В фильме "Таксист" мы видим уставшего от общества ветерана вьетнамской войны, который решает сам навести в городе порядок.

Де Ниро – авантюрный и предприимчивый "мозг" и организатор отвлечения внимания общественности во время президентских выборов США в ленте "Плутовство" (второе название "Хвост виляет собакой"). А в ленте "Бешеный бык" актёр уже в роли боксёра Джейка Ла Мотты, принесшей Де Ниро "Оскар". Ла Мотта самостоятельно строит карьеру в боксе и не соглашается на "договорной" бой на ринге. Участие во многих комедийных фильмах Роберта Де Ниро гарантирует им успех у зрителей.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о ярких фильмах с Робертом Де Ниро, которые вы можете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Стажёр

"Стажёр" Фото: themoviedb.org

Бен Уитакер, которого играет Роберт Де Ниро, пенсионер и вдовец. Без дела Бен сидеть не умеет и однажды, увидев листовку, о том, что в интернет-магазин модной одежды приглашаются на работу люди пенсионного возраста, решает наняться туда стажёром.

Офис магазина, которым руководит Джулс Остин, находится в помещении той же типографии, где Бен проработал сорок лет. Все сотрудники офиса, включая саму Джулс, очень молоды и не всегда знают, как правильно реагировать на столь взрослого коллегу.

Крёстный отец 2

"Крёстный отец 2" Фото: themoviedb.org

Фильм, получил шесть премий "Оскар". Это продолжение истории гангстерского клана Корлеоне, в которой Роберт Де Ниро сыграл будущего главу одного из сильнейших мафиозных кланов – Вито Корлеоне.

Молодое поколение гангстеров клана жестоко и готово к самым бесчестным методам. Ради достижения своей цели они не остановятся ни перед чем. Но именно такой подход, который отличается от признанного в клане, обеспечивает успешную интеграцию клана в большой бизнес Америки. Как же не потерять контроль над кланом?

Таксист

"Таксист" Фото: themoviedb.org

Отставной ветеран вьетнамской войны, Трэвис Бикл, в исполнении Роберта Де Ниро, одинокий 26-летний мужчина, который после вьетнамской войны вернулся домой и работает ночным таксистом. Пассажиры сменяются один за другим, каждый со своими странностями и не всегда благочестивыми рассказами. Одиночество Бикла и осознание, что он зря рисковал жизнью на войне во Вьетнаме порождает в нём желание навести порядок в городе.

Неприкасаемые

"Неприкасаемые" Фото: themoviedb.org

Америка времён сухого закона, 1930-й год. Закон сухой, а подпольный бизнес – спиртное становится достоянием мафии. Аль Капоне, влиятельный американский гангстер, которого на экране воплотил Роберт Де Ниро, находит связи в администрации города. В результате его нелегальный бизнес процветает. Но группа специальных агентов министерства финансов США будет всевозможными методами противостоять незаконной деятельности Аль Капоне.

Казино

"Казино" Фото: themoviedb.org

Сэм Ротштейн, которого сыграл Роберт Де Ниро, профессиональный игрок. Деньги и власть всегда интересовали его. Однажды боссы мафии предложили управлять крупнейшим в Лас-Вегасе казино. Он согласился, но при условии, что всё решать будет сам.

Однажды Сэм влюбляется в элитную проститутку Джинджер Маккену и, несмотря на многие разногласия между ними, женится на ней и даже доверяет ей единственный ключ от двух миллионов долларов наличными в ячейке банка…

Большая свадьба

"Большая свадьба" Фото: themoviedb.org

Дон Гриффин, в исполнении Роберта Де Ниро, и Элли Гриффин, которую играет Дайан Китон, вырастили детей и одного приёмного ребёнка, построили дом, но разведены уже восемь лет. Их приёмный сын Алехандро решил жениться, а его родная мать, истинная католичка, живёт в Колумбии и служит у Епископа. Развод для неё очень большой грех. Поэтому Алехандро не рассказал ей о разводе своих приёмных родителей.

Ради свадьбы сына родная мать Алехандро преодолевает свой страх летать на самолёте и нарушает обет не покидать Колумбию. Прилетает она не одна, а со своей дочерью, которая далеко не так проста, как может сразу показаться.

Малавита

"Малавита" Фото: themoviedb.org

Семья Манцони, великого мафиози, которого играет Роберт Де Ниро, вынуждена скрываться после того, как он донёс ФБР на своих подельников. Теперь он – писатель Блейк и вместе со своей семьёй проходит по программе защиты свидетелей.

Они вынуждены переезжать вместе с их собакой по имени Малавита с одного места на другое. Фамилию, место жительства, даже внешность поменять можно, а вот характер – это вряд ли. Всё это время представители ФБР во главе с агентом Стенсфилдом круглосуточно следят за его домом и ведут "прослушку" телефонов Блейка/Манцони.

Лжец, Великий и Ужасный

"Лжец, Великий и Ужасный" Фото: themoviedb.org

В основу сюжета фильма легли реальные события – истории Бернарда Мейдоффа, которого в фильме блестяще исполнил Роберт Де Ниро. В начале 1960-х Мейдофф основал свою фирму на Уолл-стрит. За много лет фирма превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Мейдофф стал пользоваться репутацией успешного брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа.

Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не стало известно, что "детище" просто превратилось в крупную финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд.

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