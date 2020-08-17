Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

Роберту Де Ниро – 77 лет! ТОП-8 фильмов с легендарным голливудским актером

Сегодня, 12:10

Яркие перевоплощения звезды "Крестного отца"

Сегодня, 17 августа, знаменитому голливудскому актёру, обладателю премий "Оскар" Роберту Де Ниро исполняется 77 лет.

Благодаря творческому союзу Де Ниро с такими легендарными режиссёрами, как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, мир увидел такие культовые фильмы: "Крёстный отец 2", "Таксист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Бешеный бык", "Славные парни" и многие другие.

Актёр был удостоен двух премий "Оскар": за исполнение роли будущего главы одного из сильнейших мафиозных кланов Корлеоне – Вито Корлеоне в фильме "Крёстный отец 2", а также за роль известного американского боксёра Джейка Ламотты в фильме "Бешеный бык".

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Фото: Getty Images

Творческое амплуа актёра поистине многогранно. Он – жестокий мафиози Вито Корлеоне в "Крёстном отце 2", удостоенный за эту роль кинопремии "Оскар". В фильме "Таксист" мы видим уставшего от общества ветерана вьетнамской войны, который решает сам навести в городе порядок.

Де Ниро – авантюрный и предприимчивый "мозг" и организатор отвлечения внимания общественности во время президентских выборов США в ленте "Плутовство" (второе название "Хвост виляет собакой"). А в ленте "Бешеный бык" актёр уже в роли боксёра Джейка Ла Мотты, принесшей Де Ниро "Оскар". Ла Мотта самостоятельно строит карьеру в боксе и не соглашается на "договорной" бой на ринге. Участие во многих комедийных фильмах Роберта Де Ниро гарантирует им успех у зрителей.

Читайте также:
Оскароносные Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй сыграют в фильме "Время Армагеддона"

Сегодня.Lifestyle рассказывают о ярких фильмах с Робертом Де Ниро, которые вы можете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Стажёр

"Стажёр"
"Стажёр"
Фото: themoviedb.org

Бен Уитакер, которого играет Роберт Де Ниро, пенсионер и вдовец. Без дела Бен сидеть не умеет и однажды, увидев листовку, о том, что в интернет-магазин модной одежды приглашаются на работу люди пенсионного возраста, решает наняться туда стажёром.

Офис магазина, которым руководит Джулс Остин, находится в помещении той же типографии, где Бен проработал сорок лет. Все сотрудники офиса, включая саму Джулс, очень молоды и не всегда знают, как правильно реагировать на столь взрослого коллегу.

Смотрите на olltv
Смотреть

Крёстный отец 2

"Крёстный отец 2"
"Крёстный отец 2"
Фото: themoviedb.org

Фильм, получил шесть премий "Оскар". Это продолжение истории гангстерского клана Корлеоне, в которой Роберт Де Ниро сыграл будущего главу одного из сильнейших мафиозных кланов – Вито Корлеоне.

Молодое поколение гангстеров клана жестоко и готово к самым бесчестным методам. Ради достижения своей цели они не остановятся ни перед чем. Но именно такой подход, который отличается от признанного в клане, обеспечивает успешную интеграцию клана в большой бизнес Америки. Как же не потерять контроль над кланом?

Таксист

"Таксист"
"Таксист"
Фото: themoviedb.org

Отставной ветеран вьетнамской войны, Трэвис Бикл, в исполнении Роберта Де Ниро, одинокий 26-летний мужчина, который после вьетнамской войны вернулся домой и работает ночным таксистом. Пассажиры сменяются один за другим, каждый со своими странностями и не всегда благочестивыми рассказами. Одиночество Бикла и осознание, что он зря рисковал жизнью на войне во Вьетнаме порождает в нём желание навести порядок в городе.

Неприкасаемые

"Неприкасаемые"
"Неприкасаемые"
Фото: themoviedb.org

Америка времён сухого закона, 1930-й год. Закон сухой, а подпольный бизнес – спиртное становится достоянием мафии. Аль Капоне, влиятельный американский гангстер, которого на экране воплотил Роберт Де Ниро, находит связи в администрации города. В результате его нелегальный бизнес процветает. Но группа специальных агентов министерства финансов США будет всевозможными методами противостоять незаконной деятельности Аль Капоне.

Казино

"Казино"
"Казино"
Фото: themoviedb.org

Сэм Ротштейн, которого сыграл Роберт Де Ниро, профессиональный игрок. Деньги и власть всегда интересовали его. Однажды боссы мафии предложили управлять крупнейшим в Лас-Вегасе казино. Он согласился, но при условии, что всё решать будет сам.

Однажды Сэм влюбляется в элитную проститутку Джинджер Маккену и, несмотря на многие разногласия между ними, женится на ней и даже доверяет ей единственный ключ от двух миллионов долларов наличными в ячейке банка…

Большая свадьба

"Большая свадьба"
"Большая свадьба"
Фото: themoviedb.org

Дон Гриффин, в исполнении Роберта Де Ниро, и Элли Гриффин, которую играет Дайан Китон, вырастили детей и одного приёмного ребёнка, построили дом, но разведены уже восемь лет. Их приёмный сын Алехандро решил жениться, а его родная мать, истинная католичка, живёт в Колумбии и служит у Епископа. Развод для неё очень большой грех. Поэтому Алехандро не рассказал ей о разводе своих приёмных родителей.

Ради свадьбы сына родная мать Алехандро преодолевает свой страх летать на самолёте и нарушает обет не покидать Колумбию. Прилетает она не одна, а со своей дочерью, которая далеко не так проста, как может сразу показаться.

Малавита

"Малавита"
"Малавита"
Фото: themoviedb.org

Семья Манцони, великого мафиози, которого играет Роберт Де Ниро, вынуждена скрываться после того, как он донёс ФБР на своих подельников. Теперь он – писатель Блейк и вместе со своей семьёй проходит по программе защиты свидетелей.

Они вынуждены переезжать вместе с их собакой по имени Малавита с одного места на другое. Фамилию, место жительства, даже внешность поменять можно, а вот характер – это вряд ли. Всё это время представители ФБР во главе с агентом Стенсфилдом круглосуточно следят за его домом и ведут "прослушку" телефонов Блейка/Манцони.

Лжец, Великий и Ужасный

"Лжец, Великий и Ужасный"
"Лжец, Великий и Ужасный"
Фото: themoviedb.org

В основу сюжета фильма легли реальные события – истории Бернарда Мейдоффа, которого в фильме блестяще исполнил Роберт Де Ниро. В начале 1960-х Мейдофф основал свою фирму на Уолл-стрит. За много лет фирма превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Мейдофф стал пользоваться репутацией успешного брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа.

Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не стало известно, что "детище" просто превратилось в крупную финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд.

Смотрите на olltv
Смотреть

Также не пропустите крутые фильмы режиссера Джеймса Кэмерона, которому на днях исполнилось 66 лет.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Великолепна в свои 54: ТОП-фильмов со звездой боевика "Женщина-кошка" Хэлли Берри 6 великолепных экранизаций знаменитых романов Антонио Бандерасу - 60 лет! ТОП-7 фильмов с обаятельным актером
oll.tv Роберт Де Ниро что посмотреть вечером
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Ивлеева из "Орла и решки" засветила лишнее: "Элджей так влияет?"
Ивлеева из "Орла и решки" засветила лишнее: "Элджей так влияет?"
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Сегодня, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Сегодня, 09:32Техно

На спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы

Сегодня, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Сегодня, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Вчера, 17:30Food

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Вчера, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Вчера, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 06:20Психология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАктуально

Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять