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Роберту Патрику – 61: лучшие роли голливудского актера

Роберт Патрик сыграл главную роль в украинском фильме "Захар Беркут"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Фото: Getty Images

Легендарному голливудскому актеру Роберту Патрику 5 ноября исполняется 61 год. Зрители успели посмотреть украинский фильм с участием актера – "Захар Беркут".

Узнайте, как прошла премьера фильма "Захар Беркут":

Предлагаем вспомнить яркие роли Роберта Патрика в нашей традиционной подборке.

"Терминатор 2: Судный день"

Актер сыграл роль жидкого робота. Действие второго фильма происходит в 1995 году. Из будущего вновь прибывает терминатор T-800 (Арнольд Шварценеггер), на этот раз он перепрограммирован в будущем самим Джоном Коннором и должен защитить его от атаки терминатора более совершенной модели — T-1000 (Роберт Патрик), состоящего из сплава, способного принимать любую внешность, практически неуязвимого, посланного из будущего машинами, чтобы убить Джона в детстве.

"Секретные материалы"

Роберту досталась главная роль агента Джона Доггетта. Брат Роберта Ричард, написал музыку для саундтрека The X-Files: Album. Роль Джона Доггетта, к удивлению многих, была воспринята в основном положительными отзывами от кинокритиков и поклонников сериала.

"Переступить черту"

Роберт Патрик сыграл отца Джонни Кэша. Эта биографическая лента посвящена истории жизни певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Юность Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена трагической гибелью его старшего брата и пренебрежительным отношением к нему со стороны отца, считавшего его плохим сыном.

"Морской пехотинец"

Морской пехотинец США Джон Трайтон возвращается домой с иракской войны. Вместе со своей любимой женой он решает немного попутешествовать по стране. Неожиданным образом они сталкиваются с бандой грабителей-отморозков. Те берут Кейт, жену Джона, в заложники, а сами решают уйти по лесу от полиции.

"Захар Беркут"

В украинском фильме Роберт Патрик исполнил главную роль – роль Захара Беркута. По сюжету монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты – тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

Напомним, фильм "Захар Беркут" вышел в широкий прокат с 10 октября.

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