Роковая женщина, душа компании и одинокая красотка: что посмотреть в кино на этой неделе

В кинотеатрах можно посмотреть триллер с Марго Робби, комедию с Мелиссой Маккартни и драму

Кадр из фильма "Душа компании"

На этой неделе на широкие экраны выходит три отличных фильма: "Терминал" с Марго Робби, "Душа компании" и "Мой бриллиантовый развод".

"Душа компании"

История о том, как главную героиню, 40-летнюю домохозяйку Диану, бросил муж. Женщина рано вышла замуж и не окончила колледж и теперь решает восполнить пробел в своей биографии. Диана хочет ощутить все прелести студенческой жизни, которые сулят, в том числе и интересные знакомства. И тут героиню понесло: вечеринка за вечеринкой и Диана становится звездой колледжа. Изюминка еще и в том, что вместе с Дианой начинает учиться также ее дочь.

"Терминал"

История про Энни – роковую преступницу, которая умеет перевоплощаться. Она знакома с четырьмя мужчинами, которые не знакомы друг с другом. Но ни пара ассасинов, ни дворник с учителем не знают, что Энни умело стравливает их друг с другом. Зачем это ей? За что мстит роковая красавица? А может она действует не одна и кто-то руководит ею.

"Мой бриллиантовый развод"

Это дебютная режиссерская работа известной французской актрисы Мишель Ларок. Она играет Анжелу, у которой идеальная жизнь – квартира в Ницце, любимый и взрослая дочь. Но нет ничего вечного: в канун Рождества муж ее бросает, а у дочери свои планы на праздники. Даже лучшая подруга хочет проспать праздничный вечер. Но, если ты не можешь изменить обстоятельства, необходимо изменить свое отношение к ним, решает Анжела. И это ей удается на все 100%.

Напомним, последний месяц весны подарит нам атмосферный триллер от Netflix, загадочный сериал с Натали Дормер в главной роли и другие новинки.