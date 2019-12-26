Романтическая комедия "Счастливого Рождества" выходит на большие экраны

Комедию покажут с 1 января во всех украинских кинотеатрах

Премьера комедии "Счастливого Рождества" Фото: пресс-служба

В преддверии новогодних и рождественских праздников на большие экраны выходит комедия "Счастливого Рождества" – история любви, которая наполнит теплотой ваши сердца и заставит поверить в то, что чудеса возможны.

Среди героев ленты собрались настоящие таланты: Эмилия Кларк ("До встречи с тобой", "Игра пристолов"), Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты"), двухразовая лауреатка премии "Оскар" Эмма Томпсон ("Реальная любовь"), которая, кстати, и написала сценарий к фильму. За основу ленты был взят легендарный хит Джорджа Майкла и группы Wham! – Last Christmas. К слову, в фильме также прозвучат неизданные материалы легендарного певца, которые впервые можно будет услышать на больших экранах.

Талантливая Эмилия Кларк (Кейт) завораживает актерским мастерством и влюбляет в свою героиню буквально с первой секунды. Кейт – смешная, моментами циничная, но при этом очень ранимая, невероятно добрая и отзывчивая. Недавно актриса призналась, что никогда бы не поверила, что ей придется играть комедийную роль, да еще и исполнять все песни самостоятельно. В фильме вы услышите красивейший кавер на песню Last Christmas в исполнении Эмилии. Нельзя не заметить, что вокальные способности у девушки просто великолепные.

Кадры из фильма "Счастливого рождества" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Счастливого рождества" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Счастливого рождества" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Счастливого рождества" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Счастливого рождества" Фото: пресс-служба 1/5

Песня Last Christmas уже много лет по праву считается одной из любимых новогодних песен миллионов людей во всем мире, каждое Рождество хит звучит буквально повсюду: от торговых центров до ресторанчиков и радиостанций. Именно поэтому, услышав песню на экране, вы с первых секунд погрузитесь в атмосферу Рождества и магии. Фильм не оставит равнодушным даже заядлых скептиков.

Счастливого Рождества 2019: сюжет фильма

Все события ленты происходят в одном из самых красивых городов мира – Лондоне. На Рождество город преображается до неузнаваемости, напоминая настоящую феерию из ярких огней, фантастических декораций и радостных эмоций прохожих людей.

Ну и конечно же любовь! Главная героиня Кейт (Эмилия Кларк) работает эльфом в магазине и последний год ее жизнь напоминает череду неправильных решений. И вот, однажды, девушка встречает таинственного незнакомца. Том (Генри Голдинг) слишком хорош, чтобы быть правдой и поначалу девушке очень сложно поверить в искренность его намерений. Но и Том, в свою очередь, сдаваться не желает. По мере развития сюжета их отношения превращаются в незабываемую историю любви. "Счастливого Рождества" однозначно претендует на то, чтобы стать любым новогодним фильмом года!

Встречайте романтическую комедию "Счастливого Рождества" с 1 января во всех кинотеатрах!

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