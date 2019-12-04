Романтика и волшебство: ТОП-5 рождественских фильмов для праздничного настроения
Мы составили подборку лучших ретрофильмов для новогодних праздников
Декабрьские вечера – хорошая пора для семейного кинозала. Лучше всего сейчас смотреть старомодные новогодние фильмы. Иногда хочется погрузится в иную атмосферу, послушать звонкие песни и полюбоваться яркими костюмами.
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Все это вы найдете в ретро-фильмах. Предлагаем подборку самых лучших старых новогодних фильмов.
Классический романтический музыкальный фильм. Режиссером этой картины выступил отец Лайзы Миннелли Винсент Миннелли. В главной роли была его будущая супруга Джуди Гарлэнд. В центре сюжета – большая американская семья, живущая в городке Сент-Луис, который готовится к всемирной выставке-ярмарке. Все жители начинают свой день с песни с припевом "Встреть меня в Сент-Луисе". Дочек тец хочет выдать замуж, младшая – и вовсе сущий ад, но заканчивается все хэппи-эндом и веселыми песнями.
В ролях: Джуди Гарлэнд, Маргарет О’Брайэн, Мэри Астор, Люсиль Бремер.
Мюзикл от режиссера Марка Сэндрича о певце и танцоре Джиме Харди, который оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом в Новой Англии. Однако фермерская жизнь, оказывается для него слишком трудной и обыденной, и, пытаясь "убить двух зайцев", герой превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери в дни национальных праздников и торжеств. Его заведение можно назвать прообразом будущего советского "Голубого огонька".
В ролях: Бинг Кросби, Фред Астер, Марджори Рейнольдс, Вирджиния Дэйл.
Замечательная мелодрама Билли Уайлдера о том, как в канун Рождества найти хорошего парня и избавиться от плохого. Скромный служащий страховой компании Бакстер, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятелям, желающим "погулять на сторону", но и боссу. И действительно, дела начинают идти в гору, но случается непредвиденное: Бакстер знакомится с любовницей шефа Фрэн – несчастной, страдающей депрессией девушкой – и влюбляется в нее.
В ролях: Джек Леммон, Ширли МакЛейн, Фред МакМюррэй, Рей Уолстон.
Это один из самых знаменитых фильмов Фрэнка Капры, снятый по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна. Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве в канун Рождества. Фильм является хроникой жизни Джорджа Бейли – с того момента, как он спас брата, вытащив его из проруби, и до взрослых проблем с кредиторами. 300-летний ангел является, чтобы спасти его. Конечно же, будет хэппи-энд.
В ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл.
Фильм Эрнста Любича. История о молодом сотруднике магазина подарков Альфреда, который начинает переписку по объявлению с незнакомой девушкой. Письма так хороши, что он потихоньку влюбляется. Девушка Клара работает с ним в одном магазине. Но влюбленные этого не знают и собачатся между собой.
В ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут.
Напомним, ранее мы сделали подборку самых ожидаемых фильмов зимы 2020.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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